El Gobierno de México ha recuperado mil 126 concesiones mineras: Secretaría de Economía

Ciudad de México.- José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, informó que desde octubre del 2024 el Gobierno de México ha recuperado mil 126 concesiones mineras, que representan 889 mil 512 hectáreas que no tienen exploración; las cancelaciones se aplicaron por falta de pago de derechos de minería y por la omisión de informes estadísticos y de obra, como parte del proceso de revisión y reordenamiento del sector extractivo impulsado por la federación.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la mañanera del pueblo que se recuperaron casi 250 mil hectáreas en áreas naturales protegidas, lo que es de suma importancia, ya que por ley está prohibido. En cambio, Aboitiz Saro indicó que este trabajo de recuperación empezó desde la administración pasada y se ha continuado con esta política de evitar la especulación y el uso de los bienes nacionales de una manera indebida. "Lo recuperado es casi la extensión territorial de Querétaro aproximadamente, para que nos demos una idea de lo que esto significa", expresó.

Además, durante su conferencia afirmó que la ley marca que si hay un retraso de dos años en ese pago, es objeto de cancelación, así como las omisiones de informes estadísticos y de obras, agregando que eso deben hacerlo los concesionarios para demostrar que están haciendo trabajos de exploración, ya que si no existe ningún tipo de informe, dan a entender que los bienes están ociosos y solo sirven para especulación.

"Para que voluntariamente, en un acuerdo de partes, se devuelvan también concesiones; es un número menor de este volumen total, pero este también ha habido disposición por parte de la industria para este tipo de cosas", comentó el funcionario, dando a entender que han tenido diálogo con la industria.

La cancelación se ha hecho en la mayoría de los estados de la república, excepto Campeche, Quintana Roo y Tabasco, porque no tienen nada de minería. Sin embargo, las entidades donde más reducción de concesiones ha habido son: Sonora (16 por ciento), Durango (15 por ciento), Coahuila (14 por ciento), Jalisco (8 por ciento), Zacatecas (8 por ciento), Chihuahua (4 por ciento), otros (35 por ciento).

Según Aboitiz Saro, el 90 por ciento de estas concesiones estaban a cargo de personas que estaban especulando, y grandes empresas mineras han estado en disposición de llegar a un acuerdo con el gobierno para reducir el número de sus concesiones. Además, aseguró que el programa continúa. Asimismo, Marcelo Ebrard, el secretario de economía, puntualizó que la mayor parte de estas concesiones fueron otorgadas en el sexenio de Felipe Calderón.

Fuente: Tribuna del Yaqui