¿Habrá Doble Hoy No Circula este VIERNES 13 de febrero? Se activa contingencia ambiental en el Valle de México

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 12 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental ante los altos niveles de contaminación registrados en el Valle de México. La medida implica restricciones y acciones para reducir emisiones, en un intento por disminuir los niveles de ozono y proteger la salud de la población. ¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes? Aquí la información.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, mañana viernes 13 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas , con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex

, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex Los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México



Más información: https://t.co/GUh5uz2pzw pic.twitter.com/h72UfZbpcN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 12, 2026

Exenciones

Vehículos eléctricos e híbridos, además de los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma 0 o 00 vigente , cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 o 0.

, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 o 0. Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a 10:00 horas los días que tengan restricción por el Programa Hoy No Circula , independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

los días que tengan restricción por el , independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población. Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy No Circula por discapacidad, el holograma de discapacidad o placa para personas con discapacidad, según la entidad que corresponda.

por discapacidad, el holograma de discapacidad o placa para personas con discapacidad, según la entidad que corresponda. Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

La CAMe pidió a los ciudadanos mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA @CAMegalopolis activa fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/zb7SNtXE8f — Azucena Uresti (@azucenau) February 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui