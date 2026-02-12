Hijo de funcionarios de Oaxaca presume armas de uso exclusivo del Ejército y autos de lujo en redes sociales

Oaxaca, México.- Kevin Tejada, hijo de dos importantes funcionarios públicos del estado de Oaxaca, se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras difundirse imágenes donde presume un estilo de vida lleno de lujos. El joven es hijo de Alejandro Andrey Tejada Morales, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), y de Deyanira Altamirano Gómez, quien se desempeña como secretaria del Bienestar en el ayuntamiento de la capital oaxaqueña.

En las fotografías compartidas en sus redes sociales, se observa al joven junto a diversos vehículos de alta gama, entre los que destacan camionetas GMC Sierra Denali, Ford F-150, un automóvil BMW y un vehículo todoterreno Can-Am Maverick. Además de los autos, Kevin mostró una fotografía portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, lo que incrementó las críticas de los usuarios en internet, quienes señalaron la falta de congruencia con los valores de austeridad.

La secretaria de bienestar d @raychagoya Deyanira Altamirano y #AlejandroTejada Director de la @PABIC_GobOax continúan en silencio tras fotos de su hijo Kevin Tejada donde aparece portando un arma larga de uso exclusivo del ejército@OHarfuch @Claudiasheinhttps://t.co/WtJwzfFSbr pic.twitter.com/sJlq7Q0yVq — TVBUS Noticias de Oaxaca (@tvbus) February 11, 2026

Las reacciones en redes no se hicieron esperar, con comentarios que cuestionaban el origen de los recursos de la familia. Algunos ciudadanos expresaron: "Alejandro Tejada olvidó enseñar a su hijo Kevin la humildad y austeridad, para evitar exhibir lo ganado por su padre". Tras la viralización de estas publicaciones, las cuales solían estar acompañadas de música de 'corridos tumbados' de los artistas Peso Pluma y Fuerza Regida, el joven decidió eliminar su perfil de Instagram para evitar que se siguieran difundiendo los contenidos.

Hasta el momento, ni los padres del joven ni las autoridades correspondientes han emitido un comunicado oficial sobre estas imágenes o la procedencia de los bienes mostrados. Tampoco se ha confirmado si existe una investigación formal, a pesar de que la posesión de armamento militar por parte de civiles es considerada un delito federal en México, con sanciones que pueden alcanzar hasta los 15 años de prisión según la ley vigente.

Este caso ha generado indignación debido al alto perfil político de sus padres dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación. La exhibición de estos lujos y el uso de equipo bélico reservado para las fuerzas armadas contrastan con las políticas públicas que ambos funcionarios representan, dejando abierta la discusión sobre la responsabilidad de los servidores públicos y sus familias frente a la sociedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui