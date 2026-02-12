Las 10 mejores tarjetas de crédito en México: opciones para cada perfil

Ciudad de México.- Elegir una tarjeta de crédito puede parecer abrumador ante tantas opciones disponibles en el mercado. Cada una ofrece beneficios distintos según el tipo de usuario: desde quienes inician su historial, hasta quienes buscan recompensas exclusivas por sus gastos.

Por eso, conocer las mejores alternativas es clave para tomar una decisión informada y elegir la que mejor se adapte a tu estilo de vida.

A continuación, te compartimos un top 10 con algunas de las mejores tarjetas de crédito disponibles actualmente en México, con opciones para todos los perfiles.

1. Stori

Stori es una de las tarjetas más populares entre quienes buscan iniciar o mejorar su historial crediticio. No requiere historial previo, su trámite es 100?% digital, no cobra anualidad y se puede solicitar desde una app de forma sencilla.

Además, reporta al buró de crédito, lo que permite construir antecedentes financieros sólidos. Es ideal para estudiantes, jóvenes profesionales o personas que buscan un producto transparente, accesible y sin letras pequeñas.

2. BBVA Azul

Una tarjeta básica que ofrece recompensas por tus compras, acceso a promociones a meses sin intereses y descuentos en cientos de comercios. Tiene una tasa competitiva y una app completa para gestionar tus movimientos.

3. American Express Gold Elite

Esta opción es ideal para quienes viajan frecuentemente o hacen gastos elevados. Ofrece puntos Membership Rewards, acceso a salas VIP en aeropuertos, seguros de viaje y atención personalizada. Aunque tiene un costo anual elevado, los beneficios lo compensan si se usa activamente.

4. Citibanamex Simplicity

Destaca por no cobrar anualidad ni comisiones por pagos tardíos. Es perfecta para quienes valoran la flexibilidad y desean evitar cargos innecesarios. También tiene promociones especiales con comercios aliados.

5. HSBC 2Now

Una excelente alternativa para quienes buscan cashback. Ofrece devolución del 2% en todas las compras, sin condiciones complicadas ni puntos que expiran. Su app permite llevar un control detallado de los gastos.

6. Santander Free

Pensada para jóvenes universitarios o quienes se inician en el crédito. No cobra anualidad si se usa una vez al mes, y da acceso a preventas y promociones exclusivas. También permite activar notificaciones en tiempo real y control desde el celular.

7. Banorte Clásica

Una tarjeta estable y confiable. Apta para quienes ya cuentan con ingresos fijos y buscan una opción segura para el día a día. Ofrece meses sin intereses, programa de recompensas y seguros básicos.

8. Vexi

Similar a Stori en su enfoque de inclusión financiera. Permite construir historial crediticio, tiene opciones sin anualidad y aumenta el límite conforme al buen uso. Todo el proceso es digital, y está pensada para usuarios jóvenes o sin historial.

9. Liverpool Premium Card

Más allá de ser una tarjeta departamental, ofrece beneficios adicionales como meses sin intereses en miles de tiendas, descuentos exclusivos y promociones internas. Es ideal para quienes compran frecuentemente en la cadena Liverpool.

10. NU (NuBank)

Una fintech que ha ganado popularidad por su tarjeta de crédito sin anualidad, gestión desde una app moderna y atención al cliente eficiente. Tiene un diseño minimalista y una interfaz fácil de usar, lo que la vuelve atractiva para usuarios que buscan control total desde su celular.

Elegir una tarjeta de crédito es una decisión financiera importante. Lo ideal es comparar, analizar los beneficios, conocer las comisiones y pensar en tu perfil de uso. Mientras algunas tarjetas ofrecen cashback, otras se enfocan en recompensas, viajes o accesibilidad para nuevos usuarios.

Lo mejor de todo es que hoy existen opciones como Stori que demuestran que no necesitas un historial extenso ni ingresos elevados para acceder al crédito. Lo importante es usarlo con responsabilidad y aprovechar sus ventajas para construir un mejor futuro financiero.