Marchas, movilizaciones y BLOQUEOS HOY 12 de febrero en CDMX: Estas zonas tendrán afectaciones

Ciudad de México.- Si hoy, jueves 12 de febrero de 2026, tienes planeado movilizarte en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX) o hacia el Estado de México (Edomex), ya sea por motivos laborales, recreativos o escolares, es importante que revises cómo estará el tránsito, ya que se prevén marchas, concentraciones y bloqueos que podrían generar congestionamientos en distintos puntos de la capital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5), informó sobre varias movilizaciones programadas a lo largo del día en al menos tres alcaldías. Estas actividades podrían provocar cierres parciales, afectaciones viales y desvíos. ¡Toma nota!

Te decimos que marchas afectarán CDMX este jueves. Foto: C5-CDMX

Movilizaciones programadas hoy en CDMX

De acuerdo con la información oficial, este 12 de febrero se contemplan concentraciones en Iztapalapa, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Las actividades se desarrollarán tanto en horarios específicos como durante el transcurso del día, por lo que se recomienda anticipar traslados.

Alcaldía Iztapalapa

En esta demarcación se tiene prevista una concentración a las 11:00 horas en Avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo. La movilización podría afectar la circulación en vialidades cercanas, principalmente en accesos y calles aledañas.

Alcaldía Benito Juárez

Durante el día se registrará una concentración en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco. Aunque no se precisó horario exacto, al tratarse de una actividad programada durante la jornada, podrían presentarse afectaciones intermitentes en esta zona del sur de la capital.

Alcaldía Cuauhtémoc

En el Centro Histórico de CDMX también habrá movilización. Se contempla concentración durante el día en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico. Debido a la ubicación estratégica de este punto, se recomienda prever congestionamientos en calles cercanas al Zócalo capitalino.

??Servicios de emergencia trabajan por percance vial sobre República Federal del Norte y Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Santa Martha Acatitla, @Alc_Iztapalapa.#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad — C5 CDMX (@C5_CDMX) February 12, 2026

Hoy No Circula este jueves 12 de febrero de 2026

Este jueves el programa Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, con holograma 1 y 2. La medida estará vigente en la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México dentro del horario habitual establecido por las autoridades ambientales. TRIBUNA te comparte más información aquí.

Antes de salir, considera revisar rutas alternas y horarios. Las movilizaciones y restricciones vehiculares podrían generar retrasos importantes en distintos puntos de la capital.

Fuente: Tribuna del Yaqui