Sheinbaum desaprueba la posibilidad de que la esposa del gobernador de SLP vaya por la gubernatura

Ciudad de México.- Durante 'La mañanera del Pueblo', la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró tener una postura clara y consistente en contra del nepotismo electoral en periodos consecutivos, mostrando su desacuerdo con la posibilidad de que la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, compita por la gubernatura del estado de San Luis Potosí (SLP), donde actualmente gobierna su esposo Ricardo Gallardo Cardona.

"Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo en que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen seis años para poder competir, pero no está bien que haya una sesión de una familiar de manera directa", menciona Sheinbaum, explicando que esta opinión no es personal, sino que también fue respaldada por el partido Morena y plasmada en la constitución mexicana.

Sheinbaum desaprueba la posibilidad de que la esposa del gobernador de SLP compita por la gubernatura

La presidenta menciona que la reforma constitucional establece que, a partir de 2030, ningún familiar puede suceder de manera inmediata a otro en un cargo de elección popular, aplicando para todos los niveles: presidencia de la república, gubernaturas, senadurías, diputaciones y cualquier puesto obtenido mediante el voto ciudadano.

"En el caso de que un partido aliado tenga un familiar ahí, tendrá que decidir Morena si va o no", expresa la presidenta, añadiendo que si un partido aliado como el PVEM postula a un familiar de un gobernante, Morena tendrá que valorar si acompaña o no la candidatura. Aunque aún no se cuente con una postulación formal, el tema ha generado controversia sobre la continuidad política en la entidad, los límites éticos y legales de la sucesión entre familiares.

Sheinbaum también negó haberse reunido con el dirigente del PVEM y senador Manuel Velasco. "No, no sé a quién vio, pero conmigo no se reunió, no tenía conocimiento de que había estado aquí", declaró, además de aclarar que no tendría reuniones personales con dirigentes del PVEM en relación con la Reforma Electoral.

?? @Claudiashein se pronunció contra que familiares sucedan de forma inmediata en cargos públicos, tras el destape de Ruth González en San Luis Potosí.



Recordó que desde 2030 la Constitución lo prohíbe y que @PartidoMorenaMx lo incluyó en estatutos. Negó reunión con Manuel… pic.twitter.com/nraWnlzP3N — RutaElectoralmx (@RutaElectoralmx) February 12, 2026

No obstante, con la reforma constitucional ya aprobada para entrar en vigor en 2030, y la postura de Morena que se aplicará a partir de 2027. El tema seguirá causando controversia en los próximos procesos electorales, principalmente en los estados donde haya vínculos familiares entre políticos y posibles aspirantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui