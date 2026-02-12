Todo lo que tienes que saber sobre la suspensión de clases de la SEP y el MEGAPUENTE de febrero

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado que en febrero de 2026 se tendrá un megapuente adicional para los estudiantes, en el fin de semana de San Valentín; sin embargo, no será igual para todo el país. No obstante, aunque el descanso de cuatro días se realizara en el fin de semana del 14 de febrero, no tiene nada que ver con esta festividad.

A través de una tarjeta informativa se dio a conocer que no habrá clases los días 16 y 17 de febrero de 2026; además, la SEP aclara que solo aplicará para cinco municipios de la República Mexicana, con motivo del 'Carnaval de Veracruz 2026', el cual comenzó el día martes 10 de febrero y finalizará el día 18 de febrero.

Con motivo de que la comunidad estudiantil pueda ser partícipe en las actividades del 'Carnaval de Veracruz 2026', la SEP comunicó y autorizó la modificación del calendario escolar en estos cinco municipios:

Alvarado Veracruz Boca del Río Medellín Xalapa

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) precisó que esta modificación en el calendario escolar no afectará al desarrollo del curso para los estudiantes de educación básica.

Para los demás municipios, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria asistirán a clases, ya que no se aplicará el megapuente para ellos; sin embargo, sí contarán con un fin de semana largo a finales del mes, siendo el día 17 de febrero de 2026, ya que se realizará la 'junta del consejo técnico escolar', la cual se aplica para todas las escuelas de educación básica en México.

Finalmente, en el calendario escolar del ciclo 2025-2026 de la SEP, los estudiantes tendrán un total de diez días de descanso, adicionales a los fines de semana, en lo que resta del curso, además de sumarse las vacaciones por Semana Santa. Los días programados de descanso son:

16 de marzo: Descanso oficial

27 de marzo: Sesión de Consejo Técnico Escolar

30 y 31 de marzo: Vacaciones de Semana Santa

01 a 10 de abril: Vacaciones de Semana Santa

01 de mayo: Descanso oficial

05 de mayo: Descanso oficial

15 de mayo: Día del Maestro

29 de mayo: Sesión de Consejo Técnico Escolar

26 de junio: Sesión de Consejo Técnico Escolar

16 de julio: Sesión de Consejo Técnico Escolar

