Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026: ¿Ya se tiene el calendario oficial de pagos para el periodo enero-febrero?

Ciudad de México.- A pesar de que el calendario de pagos de la Beca Rica Cetina y Benito Juárez sigue pendiente de publicación, los estudiantes esperan el depósito correspondiente. Con el objetivo de evitar que los alumnos den baja escolar, además de proporcionar un sustento económico que facilite su progreso académico y la culminación de sus estudios, el Gobierno de México implementa estas becas.

La Beca Rita Cetina inició con el objetivo de que alumnos de secundaria, sin embargo, amplió su cobertura a los estudiantes de primaria en el ciclo 2025-2026; además, se tiene como objetivo sumar a los niños de grado preescolar a futuro. En cambio, la Beca Benito Juárez va dirigida a jóvenes que cursan la preparatoria en instituciones públicas.

Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026: Calendario oficial de pagos para el periodo enero-febrero

Se espera que el próximo miércoles 18 de febrero de 2026 se comience con la entrega de ambas becas; sin embargo, al aún no contar con un calendario oficial, es importante consultar únicamente los sitios oficiales del programa. El organismo encargado de la administración y entrega de las becas ha hecho énfasis en que se eviten los rumores y en consultar solo los avisos proporcionados por sus plataformas verificadas.

Los estudiantes que se inscribieron en la Beca Rita Cetina durante el último periodo de convocatorias recibirán en esta ocasión un pago correspondiente a tres bimestres acumulados. Los beneficiarios de ambas becas, que recibirán un total de 1,900 pesos en los depósitos programados para febrero de 2026.

Beca Rita Cetina, para un estudiante inscrito por familia o más:

1 alumno: 1,900 pesos

2 alumnos: 2,600 pesos

3 alumnos: 3,300

Alumnos que recibieron su tarjeta en enero: 5,700 pesos.

Si deseas conocer si ya te llegó el pago de febrero de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, una de ellas es por medio del Buscador de Estatus, por medio de la página web: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta ; necesitas tener la CURP en mano, la app del Banco Bienestar, acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco o llamando al teléfono 800 900 20000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

uD83DuDCE2 Si ya recibes la Beca Benito Juárez o la Beca Rita Cetina, el próximo pago del bimestre enero–febrero comenzará a dispersarse a partir del 18 de febrero (solo continuidad).



Revisa tu tarjeta del Banco del Bienestar y tus movimientos. uD83DuDCB3 pic.twitter.com/wK9zM09mPh — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui