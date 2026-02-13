Claudia Sheinbaum anuncia iniciativa para defender las voces del doblaje ante la inteligencia artificial

Ciudad de México.- Durante la conferencia Mañanera del Pueblo de este viernes 13 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, abordó algunos temas de interés nacional, siendo uno de los principales el anuncio de la presentación de dos iniciativas de ley enfocadas en fortalecer la industria cinematográfica nacional y proteger el trabajo de actores y actrices de doblaje ante el uso de la inteligencia artificial.

Entre la información disponible está que las propuestas se darán a conocer una vez que se encuentren listas por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; la directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Karina Luján Luján; y la titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, Daniela La Torre. En TRIBUNA te mantendremos al pendiente de cualquier actualización que surja próximamente.

Promoción del cine mexicano

Sheinbaum Pardo mencionó durante su intervención que el proyecto es encabezado por productores, actores, actrices, cineastas y trabajadores del sector audiovisual. Por lo tanto, mientras una de las iniciativas se enfoca en fortalecer la industria nacional y consolidar mecanismos de apoyo al cine hecho en México, la segunda busca proteger las voces que se ven amenazadas por la inteligencia artificial.

Conferencia 'Mañanera del Pueblo'

"Muchos que se dedican al doblaje se quejaron de la inteligencia artificial porque se estaban utilizando sus voces. Entonces la ley protege sus voces, protege su trabajo; de eso se trata", externó la líder del Poder Ejecutivo. Por su parte, Claudia Curiel, historiadora y gestora cultural mexicana, señaló que esta problemática no es exclusiva de nuestro país: "El tema de la regulación de la inteligencia artificial es hoy una discusión mundial", afirmó.

Informamos sobre dos iniciativas de ley para apoyar el cine nacional y proteger la voz de quienes se dedican al doblaje. Es nuestro compromiso con la cultura.https://t.co/3xLlOCec8x — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 13, 2026

¿Cuáles serán las medidas?

Cabe destacar que, además de impactar en las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor, se tiene como objetivo que la voz sea considerada una herramienta de trabajo y que su reproducción sin autorización sea ilegal, por lo que para hacerlo se requerirá el consentimiento previo del titular. Evidentemente, todo aquel que haga caso omiso será sancionado, terminando así con los problemas que se han generado últimamente por personas que se hacen pasar por artistas de este rubro.

Fuente: Tribuna del Yaqui