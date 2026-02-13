Continúa Contingencia Ambiental: ¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 14 de febrero en CDMX?

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo con su más reciente boletín, emitido a las 10:00 horas, tiempo local de este viernes 13 de febrero de 2026. ¿Habrá Doble Hoy No Circula este San Valentín?

La medida se mantiene con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas aplicables en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). El objetivo es reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la emisión de contaminantes.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó que persiste un sistema de alta presión en la región central del país. Esto provoca viento débil, cielo despejado y ambiente brumoso. Para hoy se prevé una temperatura máxima de entre 26 y 27°C. Estas condiciones favorecen la formación y acumulación de ozono durante la tarde. Se estima que la calidad del aire será Mala a Muy Mala.

Recomendaciones a la población

Las autoridades pidieron mantenerse informados sobre la calidad del aire y evitar exponerse entre las 13:00 y 19:00 horas, principalmente infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También se recomienda:

No realizar ejercicio ni actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender eventos cívicos, culturales, deportivos o recreativos en ese horario.

No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Medidas para reducir emisiones

Se sugiere facilitar el trabajo a distancia y hacer compras en línea para evitar traslados.

No usar aerosoles, pinturas o productos con solventes.

Cargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas.

Revisar instalaciones de gas doméstico y reducir el uso de combustibles en casa.

Restricciones vehiculares este viernes 13 de febrero: Continúa el Doble Hoy No Circula

Este viernes deberán suspender su circulación, de 5:00 a 22:00 horas:

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1, terminación 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación 9 o 0.

Vehículos sin holograma (placas foráneas, nuevas, pase turístico o placas solo con letras) con la misma restricción que holograma 2.

También:

50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. sin válvula de desconexión seca cuya matrícula termine en NON.

Vehículos de carga local o federal entre 6:00 y 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación.

Taxis con restricción deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas.

Las motocicletas están exentas.

¿Habrá doble hoy no circula este sábado 14 de febrero?

La CAMe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y autoridades de la CDMX y del Edomex informaron que hoy viernes 13 de febrero a las 15:00 horas emitirán un nuevo boletín sobre la evolución de la calidad del aire. Por el momento, el Doble Hoy No Circula se mantiene vigente este viernes, como parte de la Fase I de contingencia ambiental.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)