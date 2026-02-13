Día Mundial de la Radio: Efemérides de HOY 13 de FEBRERO, acontecimientos que marcaron a México y el mundo

Ciudad de México.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció el día 13 de febrero como el conmemorativo del Día Mundial de la Radio. Sin embargo, esta fecha también es especial por los hechos históricos que marcaron a México y el mundo.

Siendo una fecha que rinde homenaje a la historia de uno de los medios de comunicación más importantes, el cual ha sido un pilar en la difusión de noticias, información y cultura, en el año 2011 la Unesco estableció el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio.

No obstante, el 13 de febrero no solo conmemora el Día Mundial de la Radio; es una fecha llena de acontecimientos que marcaron la historia de México y el mundo un día como hoy:

1812 : Morelos nombra a su hijo Juan Nepomuceno Almonte capitán de la compañía de Emulantes.

1822 : Las Cortes españolas desconocen los Tratados de Córdoba relativos a la independencia del Imperio mexicano. La resolución se publica en la Gaceta de Madrid. La noticia preocupa en México, ya que se teme un intento de reconquista por parte de la corona española con el apoyo de la Santa Alianza.

1861 : Se realiza la orden presidencial a la medianoche de reducir los 22 conventos de la capital a solo 9. Reacomodando a las religiosas de 13 conventos en los restantes.

1867 : Maximiliano abandona la Ciudad de México y se dirige a Querétaro con una fuerza de 1000 hombres comandados por Leonardo Márquez.

1880 : El rey Alfonso XII firma la ley de abolición de la esclavitud en España.

1883 : Fallece el autor de obras como 'Tristán e Isolda', Richard Wagner.

1893 : Fallece el novelista y político liberal Ignacio Manuel, quien fue defensor de la República durante la intervención francesa y el Imperio.

1895 : Se presenta la invención del cinematógrafo, el primer aparato de cine en mostrar imágenes en movimiento, por los franceses Louis y Auguste Lumière.

1915 : Villa toma Guadalajara sin tener resistencia alguna.

1942 : Fallece el actor mexicano conocido como 'Chaflán', Carlos López.

1944 : El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt ordena al cuartel general de la fuerza aérea formar un escuadrón aéreo mexicano.

1962 : Nace el escritor mexicano Carlos Tello Díaz.

1967 : En la Biblioteca Nacional de Madrid, España, se descubre un volumen de casi 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a mano realizados por Leonardo da Vinci.

1967 : Fallece el presidente mexicano Abelardo L. Rodríguez.

1979 : Se realiza la Sexta Conferencia de Obispos de América Latina.

1979 : Nace el futbolista y entrenador mexicano Rafa Márquez.

1995 : El periodista Carlos Ramirez adelanta que algunas pistas en la investigación sobre el asesinato de Francisco Ruiz Massieu donde se señala a Raúl de Gortari, hermano del expresidente de México.

2001 : Una nave de la NASA se posó por primera vez en la superficie de un asteroide.

2003 : Muere la actriz mexicana Leonor Llausás.

2004 : Es inaugurado el Museo de Historia Natural más grande de México, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

2011 : Fallece el músico y actor mexicano Manuel Esperón, considerado como el más prolífico de la época de oro del cine mexicano.

2016 : Fallece Rafael Moreno Valle, político mexicano.

2021 : Se declara inocente al expresidente Donald Trump en Estados Unidos en su segundo proceso de destitución.

Fuente: Tribuna del Yaqui