Doble Hoy No Circula VIERNES 13 de febrero 2026: Por Contingencia Ambiental, estos autos no circulan

Ciudad de México.- Este viernes 13 de febrero de 2026 habrá Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), luego de que se activó la contingencia ambiental por mala calidad del aire en el Valle de México. La medida fue confirmada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por lo que miles de vehículos deberán suspender actividades en un horario específico.

Activan contingencia ambiental por ozono

La CAMe informó que este jueves 12 de febrero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental, tras registrarse una concentración máxima de ozono de 155 partes por billón (ppb) en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Consulta el programa Doble Hoy No Circula. Foto: CAMe

La autoridad explicó que el Valle de México se mantiene bajo la influencia de un sistema anticiclónico. Aunque se esperaba que se alejara del centro del país, su presencia se intensificó. Esto provocó estabilidad atmosférica, poca ventilación, baja humedad, cielo despejado e intensa radiación solar. Además, se registraron temperaturas máximas de hasta 28°C. La combinación de estos factores favoreció la formación y acumulación de ozono.

¿Qué autos NO circulan este viernes 13 de febrero?

El programa Doble Hoy No Circula aplicará en un horario de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y Edomex. Deberán suspender circulación:

Vehículos de uso particular con holograma 2 .

. Vehículos con holograma 1, cuyo último dígito numérico de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, con terminación de placa 9 o 0.

Vehículos sin holograma (antiguos, nuevos, de demostración, traslado, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras), con la misma restricción que holograma 2.

El 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca cuya matrícula termine en NON.

Vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre 6:00 y 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o Edomex.

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2, que estén dentro de las restricciones anteriores, no podrán circular de 10:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos SÍ pueden circular?

Podrán circular:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos con holograma “0” o “00” vigente, siempre que no tengan engomado azul y terminación 9 o 0.

Vehículos destinados a emergencias médicas urgentes.

Taxis de 5:00 a 10:00 horas para apoyar movilidad.

Vehículos de servicios urbanos, emergencia, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y suministro de agua.

Transporte escolar y de personal con verificación vigente.

Vehículos para cortejos fúnebres con holograma vigente.

Vehículos para personas con discapacidad con permiso correspondiente.

Motocicletas, ya que están exentas de la Fase I.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información: https://t.co/M5q3tvKrGp pic.twitter.com/FDlq9mmiLT — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 13, 2026

Las autoridades ambientales indicaron que la medida busca reducir contaminantes y proteger la salud de la población. Aunque la disposición aplica en CDMX y Edomex, la calidad del aire en el Valle de México es clasificada como mala, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre en horas de mayor radiación.

Fuente: Tribuna del Yaqui