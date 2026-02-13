Frente Frío 34 provoca LLUVIAS y NIEVE en México HOY viernes 13 de febrero: Regiones afectadas

Ciudad de México.- El clima en México este viernes 13 de febrero de 2026 tendrá contrastes marcados entre regiones. Mientras en el norte se prevén lluvias fuertes y posibles nevadas, en otras zonas del país persistirá el ambiente caluroso por la tarde. Revisar el pronóstico es clave para anticipar cambios bruscos de temperatura, rachas intensas de viento y condiciones que podrían afectar traslados por carretera.

Así será el clima en México este viernes 13 de febrero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 34 se desplazará sobre el noroeste y norte del país. Este sistema interactuará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que provocará vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en esas regiones.

Así será el clima en México este viernes. Foto: Conagua

El Frente generará lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, además de posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. También se prevén bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Se advierte que las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En contraste, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones estables en gran parte del país, con ambiente cálido a caluroso por la tarde. Sin embargo, por la mañana y noche continuará el frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además, se establecerá un evento de surada con rachas fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Pronóstico de lluvias

Para este viernes se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros (mm) en Sonora y Chihuahua. Habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Baja California, Baja California Sur y Coahuila. Se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Estado de México. También se mantiene la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45°C en el noroeste de Guerrero, en la costa e istmo de Oaxaca y en el oeste de Chiapas. Se esperan máximas de 35 a 40°C en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y el suroeste de Puebla. En Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, suroeste del Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo las máximas serán de 30 a 35°C.

En contraste, se prevén mínimas de -10 a -5°C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0°C en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala. Y de 0 a 5 grados en áreas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales ante los cambios bruscos de temperatura y las rachas de viento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)