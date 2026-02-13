Gobierno de Sheinbaum reacciona a PARO en la Cineteca Nacional por malas condiciones laborales: Esto dijo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 13 de febrero de 2026, la titular de la Secretaría de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza, fue cuestionada sobre la advertencia de paro que realizarán trabajadores de la Cineteca Nacional ante presunta precariedad laboral. La funcionaria negó tal dato y apuntó que, este sábado 14 de febrero, operará con normalidad.

Ante los medios de comunicación reunidos en Palacio Nacional, Curiel de Icaza aseguró que no existe una paralización de actividades y que las manifestaciones corresponden a un grupo reducido de trabajadores. Asimismo, señaló que ya está en conversaciones con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para mejorar las condiciones de esos empleados.

En redes sociales se advirtió sobre un presunto paro en la Cineteca Nacional. Foto: Facebook

No es un paro. Habían anunciado un paro de la Cineteca, se hablaron con todos los trabajadores y de hecho, eso es algo muy importante, que más adelante estaremos anunciando porque hemos estado trabajando de manera importante con la Presidenta, con Hacienda, en el tema de fortalecer y respaldar a los trabajadores en temas de, por ejemplo, prestadores de servicios, y hemos platicado con todos", dijo Claudia Curiel.

La funcionaria señaló que están trabajando directamente con los manifestantes, y que próximamente se informará sobre los avances para mejorar su situación laboral: "En ese sentido no hay un paro, me parece que están mencionado un grupo muy pequeño de hacer algo simbólico, pero no se va a paralizar ninguna de las Cinetecas".

Y los trabajadores que aman su lugar, los de la Cineteca que llevan muchos años ahí, estamos hablando directamente con ellos y trabajando para fortalecerlos principalmente con un criterio que tenga en un futuro que ver con los de mayor antigüedad, y es algo que más adelante se hablará, pero estamos sensibilizados von el trabajo que hacen y cómo lo vamos a fortalecer", agregó.

Las declaraciones se dan luego de que circularan versiones sobre un posible paro por presuntas condiciones laborales. En imágenes difundidas en redes sociales se observan mensajes y señalamientos relacionados con "pésimas condiciones laborales" en la Cineteca Nacional, lo que avivó especulaciones sobre una supuesta huelga.

Sin embargo, la Secretaría de Cultura federal sostuvo que la situación está bajo atención y que no hay afectaciones en el recinto, considerado uno de los espacios cinematográficos más importantes de América Latina.

Fuente: Tribuna del Yaqui