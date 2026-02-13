¿Habrá Doble No Circula? Se mantiene Fase 1 de Contingencia Ambiental este sábado 14 de febrero

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis difundió la noche de este viernes un reporte actualizado en el que confirma la continuidad de la Fase I de contingencia ambiental atmosférica. Esta determinación estará vigente durante todo el sábado 14 de febrero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México. El objetivo primordial de esto es proteger el bienestar respiratorio de los habitantes ante los altos índices de polución, además de buscar una reducción sustancial en la generación de contaminantes producidos por fuentes móviles y fijas.

El análisis meteorológico indica que las condiciones del clima para mañana seguirán bajo la influencia de un sistema anticiclónico posicionado sobre la región central del territorio nacional. Este fenómeno propiciará un ambiente de estabilidad atmosférica moderada, caracterizado por la presencia de una masa de aire cálido y corrientes de viento con baja intensidad. Se pronostican temperaturas que podrían alcanzar los 29 grados Celsius. Dicho escenario resulta poco favorable para la dispersión de partículas, lo que facilitará la formación y estancamiento de ozono en la atmósfera.

Los modelos de predicción estiman que la calidad del aire oscilará entre los rangos de Mala a Muy Mala. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población abstenerse de realizar prácticas deportivas, eventos culturales o recreativos en espacios abiertos, esencialmente en el lapso donde la radiación solar es más intensa, es decir, entre las 13:00 y las 19:00 horas. De igual forma, se instruye la suspensión de eventos al aire libre organizados por entidades públicas o privadas dentro del mismo rango horario.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 14, 2026

No Circula

Para este sábado 14 de febrero, se aplicarán restricciones de movilidad desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Los automóviles que deberán permanecer estacionados son los siguientes:

Todas las unidades de uso privado que porten el holograma de verificación 2.

Los coches de uso privado con holograma de verificación 1, cuya placa de circulación finalice en número par, es decir: 0, 2, 4, 6 y 8.

Aquellos vehículos de uso privado que cuenten con holograma de verificación 0 y 00, que tengan engomado color azul y cuya matrícula finalice en 9 o 0.

Los automotores que carezcan de holograma de verificación, grupo que abarca a los autos antiguos, unidades nuevas sin verificar, vehículos de demostración, con pase turístico, o aquellos con placas foráneas o compuestas por letras. A todos ellos se les aplica la misma normativa que a los coches con holograma 2.

Por otro lado, existen regulaciones para el transporte de carga y servicio público:

Las unidades destinadas al reparto de gas L.P. a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca, con matrícula terminada en número par, no podrán circular (esto representa el 50 por ciento de la flota).

El transporte de carga, ya sea federal o local, no podrá transitar entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en los programas de autorregulación de la Ciudad de México o el Estado de México.

Los taxis con cualquier holograma que deban dejar de circular según los criterios listados arriba, tendrán una restricción acotada de las 10:00 a las 22:00 horas.

Autorizados para circular