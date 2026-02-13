Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2872 de la Lotería Nacional HOY viernes 13 de febrero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 13 de febrero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2872, el cual reconoce de manera póstuma al ingeniero Adrián Pereda, 1933-2025.
De acuerdo con la Lotería Nacional: "Don Adrián Pereda López nació un 8 de septiembre de 1933 en Santa Catarina, Hidalgo. Su niñez se desarrolló en el poblado de Metztitlán y el rancho Las Higueras, ya que su papá fue el administrador del mismo. Con los valores obtenidos en sus estudios, inicia su vida laboral. Don Adrián Pereda trabajó en el área de investigación de mercados y publicidad para la organización Radio Centro. En febrero de 1958, contrajo matrimonio con Ana María Gómez Vázquez, oriunda de la Ciudad de México, con quien procreó cinco hijos: Ana Rosalía, Adrián, Enrique, Roxana y Edgar. En mayo de 1970, constituye Radiorama junto con Javier Pérez de Anda. Radiorama, complejo radiofónico que tiene cobertura en toda la República Mexicana".
¿Cuánto puedes ganar?
- PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
- Premio por serie: 8.5 millones de pesos
- Costo del cachito: $40
- Costo de la serie: $800
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2872
Premio Mayor: 17 millones de pesos
56006
Segundo premio: 1,440,000 pesos
27245
Tercer premio: 275,000 pesos
58764
Cuarto premio: 275,000 pesos
06160
Quinto premio: 275,000 pesos
01005
Sexto premio: 275,000 pesos
06242
Séptimo premio: 144,000 pesos
51124
Octavo premio: 144,000 pesos
38293
Noveno premio: 144,000 pesos
23177
Décimo premio: 144,000 pesos
51579
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
49730
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
07228
Decimotercer premio: 90,000 pesos
05110
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
29754
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
17223
Decimosexto premio: 90,000 pesos
22425
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
50138
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
03456
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
47083
Vigésimo premio: 90,000 pesos
46154
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional