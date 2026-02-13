¡Síguenos!
Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2872 de la Lotería Nacional HOY viernes 13 de febrero

Hoy es viernes del Sorteo Superior No. 2872 en la Lotería Nacional; TRIBUNA te presenta la lista COMPLETA de ganadores de este viernes 13 de febrero

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2872 de la Lotería Nacional HOY viernes 13 de febrero
Hoy es viernes del Sorteo Superior No. 2872 en la Lotería Nacional Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 13 de febrero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2872, el cual reconoce de manera póstuma al ingeniero Adrián Pereda, 1933-2025.

De acuerdo con la Lotería Nacional: "Don Adrián Pereda López nació un 8 de septiembre de 1933 en Santa Catarina, Hidalgo. Su niñez se desarrolló en el poblado de Metztitlán y el rancho Las Higueras, ya que su papá fue el administrador del mismo. Con los valores obtenidos en sus estudios, inicia su vida laboral. Don Adrián Pereda trabajó en el área de investigación de mercados y publicidad para la organización Radio Centro. En febrero de 1958, contrajo matrimonio con Ana María Gómez Vázquez, oriunda de la Ciudad de México, con quien procreó cinco hijos: Ana Rosalía, Adrián, Enrique, Roxana y Edgar. En mayo de 1970, constituye Radiorama junto con Javier Pérez de Anda. Radiorama, complejo radiofónico que tiene cobertura en toda la República Mexicana".

¿Cuánto puedes ganar?

  • PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
  • Premio por serie: 8.5 millones de pesos
  • Costo del cachito: $40
  • Costo de la serie: $800

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2872

Premio Mayor: 17 millones de pesos

56006

Segundo premio: 1,440,000 pesos

27245

Tercer premio: 275,000 pesos

58764

Cuarto premio: 275,000 pesos

06160

Quinto premio: 275,000 pesos

01005

Sexto premio: 275,000 pesos

06242

Séptimo premio: 144,000 pesos

51124

Octavo premio: 144,000 pesos

38293

Noveno premio: 144,000 pesos

23177

Décimo premio: 144,000 pesos

51579

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

49730

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

07228

Decimotercer premio: 90,000 pesos

05110

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

29754

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

17223

Decimosexto premio: 90,000 pesos

22425

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

50138

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

03456

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

47083

Vigésimo premio: 90,000 pesos

46154

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional

