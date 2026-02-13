"Lo atrincheraron": Alito Moreno se burla de la destitución de Marx Arriaga de la SEP

Ciudad de México.- Este viernes 13 de febrero, la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP) generó una serie de comentarios dentro de la esfera política nacional. Uno de los pronunciamientos más destacados provino de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, quien utilizó sus redes sociales para burlarse de los hechos y de la gestión del ahora exfuncionario.

A través de su cuenta de X, el líder priísta hizo referencia a las circunstancias en las que Arriaga abandonó el recinto educativo. Moreno describió un escenario donde intervinieron elementos de seguridad para efectuar el desalojo del funcionario: "Lo sacaron de la SEP a la fuerza. Con policías. Atrincherado como cobarde, escondido detrás de un escritorio mientras el desastre que dejó en la educación le explotaba en la cara".

El punto principal de la crítica se enfocó en el desempeño de Arriaga como responsable de los materiales didácticos del país. Moreno Cárdenas sostuvo que la elaboración de los libros de texto gratuitos estuvo marcada por una imposición ideológica que, desde su perspectiva, vulneró el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El político afirmó que estas decisiones representaron un experimento fallido que afectó el desarrollo académico de millones de alumnos, atribuyendo estas acciones a la soberbia en la conducción de las políticas educativas.

Asimismo, el presidente del PRI aprovechó el momento para realizar un análisis sobre la situación interna del partido en el poder. Interpretó la destitución de Arriaga no como una corrección administrativa, sino como una muestra de fracturas internas y falta de lealtad entre los miembros de Morena. Según su lectura, el movimiento político atraviesa una etapa de inestabilidad donde sus integrantes son descartados una vez que dejan de servirles.

A @MarxArriaga lo sacaron de la SEP a la fuerza. Con policías. Atrincherado como cobarde, escondido detrás de un escritorio mientras el desastre que dejó en la educación le explotaba en la cara. Esa es la postal del gobierno de MORENA. Un circo reventándose desde adentro.



Ese es… pic.twitter.com/zaF57hOt5E — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 13, 2026

Para concluir, Alito Moreno planteó la necesidad de restablecer el orden y la dirección en la administración pública. En su mensaje final, aseguró que su partido político posee la experiencia necesaria para revertir las afectaciones en el sector educativo y en la gobernanza general del país, enfatizando que México requiere recuperar el respeto y la estructura institucional que, a su juicio, se han perdido en el actual sexenio.

Fuente: Tribuna del Yaqui