Morena recolecta víveres para Cuba; consulta aquí los productos permitidos

Ciudad de México.- El partido Morena este jueves 12 de febrero inició una campaña de recolecta de víveres para enviar ayuda humanitaria a Cuba. A través de su página oficial, publicó una lista de medicamentos, alimentos y artículos de higiene personal que en este momento ha solicitado la embajada cubana en México.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que el humanismo mexicano también es solidaridad y fraternidad entre los pueblos, por lo que realizarán esta acción para ayudar al pueblo cubano. En la lista, Morena especifica más de 200 tipos de artículos perceberos para que puedan recibirse en centros de acopio que instalarán en todo el país. A la población interesada en ayudar le piden que sean productos nuevos, que estén cerrados y empaquetados, que no estén en envases de vidrio y sean fáciles de transportar.

Entre los artículos solicitados por Cuba están medicamentos, hasta 93 fórmulas activas, entre ellas lisinopril, metformina, hidroclorotiazida, captopril, atenolol, heparina sódica, metildopa y medicamentos en dosis infantil.

También se están requiriendo equipos para ultrasonido de alta resolución y ecografías, para atender procesos de embarazo; sierras eléctricas para necropsia, ventiladores neonatales, máquinas de anestesia y microscopios. Otros insumos médicos que solicitan son catéteres y trocar de punción y biopsia.

Morena también estará recibiendo alimentos enlatados y conservas y granos secos, leche en polvo, cereales, purés y sopas instantáneas, barras de granola y galletas saladas. Desde el Congreso de la Ciudad de México, Héctor Díaz Polanco, presidente de Morena en la capital del país, mencionó que esta campaña responde a un principio de ética y de convivencia global.

Se trata de las reglas de convivencia global. Las palabras importan poco cuando hay una realidad que afecta de manera tan dramática a millones de personas. Es un asunto de ética. No podemos dejar que orillen a un pueblo al desastre", expresó.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, hizo un llamado a las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso capitalino, a la sociedad en general, cámaras de comercio, empresarios y organizaciones civiles a donar leche, agua, arroz, frijol y otros alimentos a Cuba.

Es algo que tenemos que hacer de manera conjunta. Desde este espacio, queremos apelar a la solidaridad, a la hermandad, a nuevamente demostrar de lo que estamos hechos las mexicanas y los mexicanos. Que nos ayuden; necesitamos mandar ayuda humanitaria a nuestros hermanos de Cuba", manifestó.

Por otra parte, Bravo Espinosa informó que las y los diputados morenistas instalarán centros de acopio en sus Módulos de Atención Ciudadana, con el fin de que los habitantes capitalinos puedan apoyar esta causa.

Fuente: Tribuna del Yaqui