Regidora de MC se disculpa y renuncia tras polémica por posesión de mono araña en Jalisco

Ocotlán, Jalisco.- Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, quien se desempeñaba como regidora de Ocotlán por parte de Movimiento Ciudadano, comunicó su decisión de separarse de sus funciones públicas. Esto lo hizo luego de la difusión de un video captado durante un evento cultural el pasado domingo. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Villarruel Gutiérrez sosteniendo a un mono araña, al cual propinó un par de golpes con la mano tras una interacción con el animal.

La ahora exservidora pública utilizó su perfil de Facebook para emitir una postura respecto a los hechos. En su mensaje, expresó que entiende el malestar y la indignación que las imágenes provocaron en la ciudadanía. Admitió que interactuar con un ejemplar de la vida silvestre constituyó un error que no pretende justificar ni minimizar. Asimismo, aclaró que el primate no es de su propiedad, aunque reconoció que sus acciones requieren asumir las consecuencias correspondientes.

El caso trascendió el ámbito de las redes sociales y generó la intervención de organismos federales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la apertura de una denuncia relacionada con la posesión del ejemplar. Ante este escenario, Villarruel afirmó que ya estableció comunicación con las autoridades para entregar la información requerida y colaborar en el esclarecimiento del caso, confiando en que el proceso legal se haga conforme a las normas vigentes.

A pesar de las declaraciones donde lamenta lo sucedido, surgieron cuestionamientos por parte de la ciudadanía. Usuarios de la red social X señalaron posibles inconsistencias en la versión de la política, pues rescataron fotografías antiguas, algunas de septiembre de 2021, donde aparece cargando una pitón amarilla y otras imágenes en las que se le ve con el mismo mono araña en fechas pasadas. Esto sugiere que el contacto con dichos animales pudo no haber sido un evento aislado.

Ante los señalamientos sobre la prohibición de mantener primates como animales de compañía, se observó que el contenido visual que la vinculaba con estas especies fue eliminado de sus cuentas personales poco antes del fin de semana. Villarruel finalizó su mensaje reiterando que su prioridad es que se actúe con rectitud y aseguró que se mantendrá disponible durante el desarrollo de las investigaciones.

uD83DuDEA8 POLÉMICA EN OCOTLÁN: Regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, en representación de la presidenta municipal, llega a evento cultural en la explanada de la Casa de la Cultura con un mono araña (especie en peligro de extinción y protegida por ley).



El primate se mueve… pic.twitter.com/2RZ9OXwAyQ — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui