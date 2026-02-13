Tráfico en CDMX HOY: Marchas y BLOQUEOS programados para este viernes 13 de febrero

Ciudad de México.- ¡Llegó el fin de semana! Y si hoy, viernes 13 de febrero de 2026, tienes planeado viajar en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX) o hacia el Estado de México (Edomex), conviene que revises con anticipación cómo estará el tránsito. A lo largo del día se prevén marchas, concentraciones y movilizaciones en distintas alcaldías, lo que podría generar cierres parciales, desvíos y tráfico intenso en puntos clave de la capital.

Para que tomes previsiones y evites contratiempos, en TRIBUNA te compartimos la agenda completa de hoy.

Movilizaciones hoy en CDMX

Para este viernes 13 de febrero de 2026 se contemplan concentraciones en al menos siete alcaldías de la CDMX, en horarios que van desde las 09:00 hasta las 19:00 horas. Las movilizaciones se realizarán en vialidades primarias y colonias con alta carga vehicular, por lo que se recomienda anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas.

Alcaldía Cuauhtémoc

En la alcaldía Cuauhtémoc habrá dos concentraciones. La primera está programada a las 09:00 horas en Diagonal 20 de Noviembre 275, colonia Obrera. Más tarde, a las 10:30 horas, se realizará otra concentración en Dr. Lavista 114, colonia Doctores. Ambas zonas suelen presentar tránsito denso por su ubicación céntrica.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 12:45 horas se prevé una concentración en avenida Emilio Castelar 163, en la colonia Polanco III. Se trata de un punto con importante actividad comercial y corporativa, por lo que el tránsito podría verse afectado en calles aledañas.

Alcaldía Iztapalapa

En Iztapalapa se anunció una concentración a las 13:00 horas en avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo. Esta zona conecta con importantes vialidades del oriente de la ciudad.

Alcaldía Coyoacán

En Coyoacán se contemplan dos movilizaciones. La primera será a las 15:00 horas en Circuito Mario de la Cueva, en Ciudad Universitaria (CU). Posteriormente, a las 16:00 horas, habrá concentración en Calzada del Hueso 1100, colonia Villa Quietud.

Alcaldía Xochimilco

A las 17:00 horas se espera una concentración en calle Rosas 148, colonia San Marcos, en la demarcación Xochimilco.

Alcaldía Iztacalco

En Iztacalco, la movilización está prevista a las 19:00 horas en Canela 660, colonia Granjas México.

Alcaldía Gustavo A. Madero

Durante el día se reporta una concentración en avenida Insurgentes Norte 1698, colonia Lindavista, sin horario específico.

Recomendaciones para automovilistas

Las autoridades capitalinas advierten que estas concentraciones podrían generar afectaciones viales y tránsito lento en las zonas mencionadas y sus alrededores. Si viajas en la CDMX hoy, es importante mantenerse atento a reportes viales y considerar transporte público o salidas con mayor anticipación. En TRIBUNA seguiremos informando cualquier actualización sobre marchas, bloqueos y afectaciones viales en la capital del país.

