"¡Utilice las esposas!": El TENSO momento en que intentan DESALOJAR a Marx Arriaga de la SEP (VIDEO)

Ciudad de México.- Hace unas horas, el propio Marx Arriaga, director General de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), subió un video a sus redes sociales donde se aprecia el momento exacto en que un grupo de policías lo escolta desde su oficina hacia lo que parece ser la salida del edificio. A continuación, en TRIBUNA te contamos todos los detalles.

De esta forma, el funcionario público, con dicho material, acusó a las autoridades de la dependencia de intentar desalojarlo de su oficina en avenida Universidad. Incluso, en la descripción del primer material audiovisual puntualizó que los hechos sucedieron alrededor de las 12:00 horas y que los compañeros intentaron desalojarlo "sin argumentos, ni siquiera administrativos, y sin identificación", además de que buscaban "intimidar".

En las imágenes se observa al autor de los libros calificados como comunistas siguiendo las indicaciones; sin embargo, en otro video nuevamente está en su oficina sentado en la silla y cuestiona a los uniformados: "¿Quién dio la indicación para correr al criminal que hizo los libros de texto?", para después retarlos, visiblemente molesto, a detenerlo: "¡Anímese, utilice las esposas, compañero!".

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la dependencia federal no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, ni ninguna otra fuente oficial. No obstante, hay que recordar que en los últimos meses el doctor en Filosofía Hispánica ha estado envuelto en diversas polémicas tras acusar a la autoridad educativa de traicionar los principios de la Nueva Escuela Mexicana, al mantener programas y materiales que, aseguró, favorecen a escuelas privadas, haciendo un llamado a una "rebelión".

Rueda de prensa

Marx Arriaga convocó, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, a una rueda de prensa este viernes 13 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en Av. Universidad 1200, piso 6, sector 6-1, col. Xoco, alcaldía Benito Juárez, para "denunciar públicamente las violencias que esta institución ejerce en nuestra contra", aseveró Arriaga, concluyendo con: "¡A golpes no se mata la raíz!".

