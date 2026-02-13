VIDEO: SEP niega desalojo de Marx Arriaga tras su despido; él llama a refundar la secretaría

Ciudad de México.- Ante las diversas versiones que circularon durante las últimas horas sobre la situación de Marx Arriaga Navarro en la Secretaría de Educación Pública (SEP), la institución emitió una comunicación para desmentir que se haya ejecutado un desalojo en contra del funcionario. La dependencia federal puntualizó que el personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control acudió a las instalaciones con el único propósito de notificarle sobre la modificación de su estatus laboral, la cual se hará efectiva a mediados del presente mes.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad educativa, el puesto que Arriaga Navarro ha ocupado desde el año 2022 quedará vacante a partir del 15 de febrero. En consecuencia, se tiene programado designar a un nuevo titular para dicha área el lunes 16 de febrero. Con este anuncio, la SEP busca disipar los rumores sobre un retiro forzoso y enfatiza que el procedimiento obedece a los tiempos administrativos normales para el relevo de funciones.

Por su parte, Marx Arriaga ofreció una conferencia de prensa desde sus oficinas ubicadas en la Avenida Universidad, de la Ciudad de México, donde expuso su perspectiva sobre los hechos. Aunque relató que elementos de seguridad le sugirieron abandonar el inmueble, aseguró que su intención no es aferrarse al puesto. Sin embargo, indicó que permanecerá en sus labores hasta recibir el documento de despido o la notificación reglamentaria correspondiente.

Durante su encuentro con los medios, el todavía encargado de Materiales Educativos manifestó su preocupación por el rumbo actual de la política educativa. En su opinión, existen señales de un "zigzagueo" dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, sugiriendo que persisten estructuras que él califica como neoliberales dentro de la institución. Arriaga señaló discrepancias con la Subsecretaría de Educación Básica, dirigida por Noemí Juárez, mencionando que recibió solicitudes para modificar los Libros de Texto Gratuitos.

Ante estas peticiones, afirmó haber mantenido una postura de rechazo, al considerar que acceder a dichos cambios representaría una traición a los principios de la Nueva Escuela Mexicana. Asimismo, hizo hincapié en la labor realizada para retirar la participación de grandes consorcios editoriales en la producción de materiales escolares, un mercado que valoró en más de 3 mil 500 millones de pesos.

Marx Arriaga se aferra al cargo hasta que no sea formalmente notificado de su despido en la SEP, institución a la que llamó corrupta y convocó al magisterio a refundar pic.twitter.com/yQE0sPkRVk — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) February 14, 2026

Arriaga defendió la gestión realizada bajo su mando, asegurando que deja la tarea completa con 107 títulos listos para los niveles de preescolar a secundaria. Señaló que, gracias a este trabajo, el material educativo elaborado por los docentes estará garantizado por lo menos hasta el ciclo escolar 2026-2027. Finalmente, anticipó que continuará con su activismo y defensa del modelo educativo desde otros espacios fuera de la administración pública.

Max Arriaga: " costó mucho sacar de esta oficina a los neoliberales" dijo antes de enterarse por oficio que estaba despedido. pic.twitter.com/3d2rSy9Ia7 — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) February 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui