Clima HOY en la NOCHE: Se pronostica bajada de temperatura en Sonora este 14 de febrero

Hermosillo, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante la noche de este sábado 14 de febrero y la madrugada del domingo 15, el norte del país, particularmente Sonora, resentirá los efectos del frente frío número 34 y una vaguada polar que se desplazan sobre el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical. Estas condiciones provocarán un refrescamiento generalizado de las temperaturas, además de rachas de viento fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país.

En el caso específico de Sonora, para esta noche se prevé un ambiente de frío a fresco, especialmente en zonas serranas y del norte del estado, donde las temperaturas comenzarán a descender de manera notable conforme avance la madrugada. Aunque no se esperan lluvias significativas para la entidad, sí se anticipan rachas de viento que podrían oscilar entre los 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 40 a 60 kilómetros por hora, principalmente en áreas abiertas y carreteras del norte y oriente del estado.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras localizadas y reducción de visibilidad en algunos tramos carreteros. Durante la madrugada del 15 de febrero, el ambiente frío se intensificará en las zonas serranas de Sonora, donde se pronostican temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados, con probabilidad de heladas, lo que representa un riesgo para la población vulnerable y para actividades agropecuarias.

En el resto del estado, las temperaturas se mantendrán frescas, con cielos mayormente despejados debido a la influencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, el cual limita la formación de nubosidad y la probabilidad de lluvia.

Precauciones por el frío

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población sonorense tomar precauciones ante el descenso de temperaturas, especialmente durante la noche y madrugada, abrigarse adecuadamente, proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, así como asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Asimismo, se exhorta a extremar cuidados al conducir, ya que las rachas de viento podrían derribar árboles, anuncios publicitarios o generar tolvaneras en caminos rurales y carreteras. Para el domingo, el frente frío número 34 y la vaguada polar se desplazarán hacia el norte del Golfo de México, dejando de afectar directamente al país; sin embargo, la masa de aire frío asociada continuará influyendo en gran parte del territorio nacional, manteniendo el ambiente frío durante la mañana y noche en estados del norte, incluida Sonora.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantiene el monitoreo de un sistema anticiclónico sobre la República Mexicana, el cual favorece condiciones estables, escasa probabilidad de lluvia y un incremento gradual de las temperaturas diurnas, aunque sin eliminar el frío nocturno en regiones altas.

Panorama en el resto del país

A nivel nacional, se esperan intervalos de chubascos en Chihuahua y Coahuila durante la noche y madrugada, así como lluvias aisladas en Nuevo León. Para el sábado 15 de febrero, se pronostican intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco.

En cuanto a temperaturas máximas, se prevé ambiente muy caluroso en Michoacán y Guerrero, con valores de hasta 45 grados celsius, mientras que en el noroeste y norte del país persistirá el contraste térmico, con mañanas frías y tardes templadas. También se esperan vientos de componente norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, además de oleaje elevado en la costa occidental de Baja California y el litoral de Veracruz.

Fuente: Tribuna del Yaqui y Conagua