Ciudad de México.- El 14 de febrero conmemora el Día de San Valentín, patrón de los enamorados, y el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, el cual busca generar conciencia sobre la importancia de la detección prenatal y el acceso a tratamientos en el campo de la cardiopatía; sin embargo, hay más hechos históricos que marcaron esta fecha en la historia de México y el mundo un día como hoy.

El Día de San Valentín se conmemora cada 14 de febrero, fecha en la cual el amor toma protagonismo, ya que también se le conoce como Día de los Enamorados. Las parejas o enamorados suelen darse regalos; sin embargo, a pesar de su fama comercial, su origen proviene de la antigua Roma.

En el siglo III, el emperador Claudio II decidió prohibir los matrimonios de los jóvenes, ya que consideraba que los soldados sin familia eran mejores al no tener ningún vínculo sentimental. Un sacerdote llamado Valentín consideró que esto era un error y decidió ignorar la orden, casando en secreto a todos los jóvenes enamorados. Al enterarse el emperador de su acto rebelde, sentenció al sacerdote Valentín a muerte un 14 de febrero.

Mientras que las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón que ocurren durante el desarrollo fetal; por este motivo, el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas nace en el año 1999 con el fin de concientizar sobre la importancia de la detección prenatal, el acceso a tratamientos especializados y la investigación en el campo de la cardiología pediátrica.

Día de San Valentín: Efemérides de HOY 14 de FEBRERO, hechos históricos en México y el mundo

Pero el 14 de febrero no solo festeja a las parejas enamoradas o conmemorará el Día Internacional de las Cardiopatías, sino que también es una fecha que llena de acontecimientos históricos en México y el mundo, un día como hoy:

1502 : Los Reyes Católicos de España ordenan la expulsión de los musulmanes.

1530 : El conquistador español Nuño de Guzmán quema vivo al caltzontzin (rey) Tangajoan.

1781 : Nace el político mexicano Valentín Gómez Farías, quien promovió las Leyes de Reforma.

1831 : Vicente Guerrero, segundo presidente constitucional de México, es sometido a juicio, declarándose culpable de traición a la patria y es fusilado en Cuilapam, Oaxaca.

1856 : El Congreso Constituyente inicia sus sesiones.

1858 : Benito Juárez instala su gobierno en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

1866 : El barón de Saillard llega a la Ciudad de México con la comisión de Napoleón III de negociar la retirada de las tropas francesas.

1867 : El ingeniero francés Eugenio Burnouf le ofrece a Porfirio Díaz el mando de las fuerzas imperialistas en Puebla, por encargo del emperador Maximiliano. La oferta fue rechazada.

1868 : Después de la renuncia a la División de Oriente, Porfirio Díaz regresa a Oaxaca, donde es tratado como héroe nacional y recibe el nombramiento de Benemérito del estado.

1894 : Nace Ignacio Fernández Esperón, 'Tata Nacho', compositor y folclorista mexicano.

1911 : Francisco I. Madero cruza la frontera de Estados Unidos y llega a Chihuahua para ponerse al frente del movimiento revolucionario que lucha a favor del Plan de San Luis.

1927 : Muere Mariano Coronado, escritor, poeta, catedrático, periodista y político mexicano.

Hoy es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, una jornada para concientizar y prevenir. pic.twitter.com/uBNraVsNDm — SAQ (@SaqUruguay) February 14, 2020

1942 : Nace el piloto de Fórmula 1, el mexicano Ricardo Rodríguez.

1959 : Nace el abogado y político mexicano César Camacho.

1967 : Se firma el Tratado de Tlatelolco que proscribe las armas nucleares en la América Latina y el Caribe.

1970 : Fallece el actor de comedia y compañero de Germán Valdez 'Tin-Tan', Marcelo Chávez.

1972 : México establece relaciones diplomáticas con la República Popular China.

1975 : Muere uno de los primeros escultores en el continente americano, Germán Gutiérrez.

1979 : El presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, llega a México en su visita oficial.

2000 : Los datos del XII Censo General de Población y Vivienda arrojaron que en México viven más de 97 millones de personas.

2003 : Fallece el primer animal clonado, la oveja Dolly.

Fuente: Tribuna del Yaqui