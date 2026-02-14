Habrá paseo dominical: Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental este 14 y 15 de febrero

Ciudad de México.- Las autoridades ambientales del Valle de México determinaron que las restricciones aplicadas por la alta presencia de ozono llegaron a su fin la noche de este sábado 14 de febrero. A partir de las 8:00 horas (local), los habitantes de la Ciudad de México y los municipios colindantes del Estado de México pueden retomar sus actividades habituales sin las limitaciones de movilidad que estuvieron vigentes durante 3 días seguidos.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tomó esta decisión tras observar que los niveles de contaminación empezaron a bajar de manera constante en las últimas horas. La mejoría en el cielo responde a cambios favorables en los patrones del viento y la presión atmosférica. Durante gran parte de la semana, un sistema de alta presión se mantuvo estancado sobre la zona, lo que impedía que los gases generados por el transporte y las actividades humanas pudieran subir o moverse hacia afuera de la cuenca.

Este fenómeno meteorológico atrapó el aire sucio cerca del suelo, provocando que los registros de ozono subieran por encima de los límites permitidos. No obstante, dicho sistema ha perdido fuerza, permitiendo que las corrientes de aire limpien la atmósfera de forma natural. Este periodo de mala calidad del aire no fue breve, pues la región enfrentó 3 días seguidos de medidas restrictivas que afectaron la circulación de miles de vehículos.

Todo comenzó el pasado jueves 12 de febrero, cuando los equipos de monitoreo situados en la zona de Coyoacán, dentro del sur de la capital, detectaron que la concentración de ozono alcanzó los 155 puntos por billón. Ante este panorama, se activaron los protocolos de respuesta para reducir la generación de contaminantes y proteger la salud de las personas que viven en la metrópoli. Durante el tiempo que duró el estado de alerta, los conductores de autos con diversas placas y hologramas tuvieron que dejar sus vehículos guardados.

Se suspende la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/m0H8MJEjm4 pic.twitter.com/q7bodc5O2G — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 15, 2026

Las limitaciones alcanzaron incluso a unidades con hologramas modernos, como el cero y el doble cero. Estas acciones buscaban frenar la acumulación de precursores químicos que, bajo el sol fuerte de estos días, se convierten en ozono dañino para los pulmones. Incluso este sábado por la tarde, los niveles seguían siendo preocupantes. En la zona de Atizapán, en el Estado de México, se llegaron a registrar picos de 156 puntos después del mediodía.

Sin embargo, conforme avanzó la jornada, el viento ayudó a esparcir estas acumulaciones. Al notar que el pronóstico para el inicio de la semana es bueno, los expertos decidieron levantar las prohibiciones. Para el día de mañana, el programa Hoy no Circula no tendrá cambios ni medidas extraordinarias, funcionando como de costumbre.

Fuente: Tribuna del Yaqui y CAMe