Ricardo Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a la destitución de Marx Arriaga Navarro de la SEP

Ciudad de México.- La destitución de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se volvió bastante comentada, pues él mismo subió dos videos en los que se aprecia cómo un grupo de policías intenta, según sus propias palabras, "desalojarlo de su oficina", algo que más tarde desmintió la dependencia federal al asegurar que únicamente acudieron para notificarle sobre su despido.

Sin embargo, conforme pasaron las horas, figuras de la política y del sector empresarial se pronunciaron a través de redes sociales, como Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien utilizó su perfil de X (antes Twitter) para arremeter contra Arriaga Navarro: "Yo se los dije a todos los zurdos: antes de que ustedes llegaran, yo ya estaba aquí (…). Cuando los saque a patadas del poder, aquí seguiré".

La polémica no se detuvo ahí, pues en una de sus múltiples opiniones sobre el tema también criticó la educación que están recibiendo los menores en México: "¡Por supuesto, desde ahorita lo firmamos, que nuestros niños dejen de vivir atormentados por una supuesta conquista y sintiéndose acomplejados! Ya basta de educar resentidos y acomplejados", destacó el dueño de TV Azteca.

Por su parte, el doctor en Filosofía Hispánica dejó en claro que no se retira de su cargo: "¡Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM", enfatizó.

Si usted ama a sus hijos, deber destruir todos los libros de texto de la @SEP_mx de @MarxArriaga. — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 14, 2026

Mientras tanto, el comunicador y creador de contenido Chumel Torres se limitó a publicar el siguiente mensaje en la plataforma de Elon Musk: "El despido de Marx Arriaga hoy fue el We Are The World de Twitter". Independientemente de la opinión del influencer, en estos momentos Marx mantiene una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde planea permanecer todo el día hablando sobre las decisiones de la SEP.

