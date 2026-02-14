Sigue la contingencia ambiental: Estos autos no transitan en el Hoy No Circula este sábado 14 de febrero

Ciudad de México.- Una vez más se han difundido las condiciones de la contaminación para el Hoy No Circula de la mañana de este sábado 14 de febrero del 2026, por lo que una vez más han empleado las redes sociales y página oficiales de dicho movimiento ambiental para informar al público como evitar las multas, señalando puntualmente los autos que no podrán transitar por las calles de la Ciudad de México, en especial ahora que sigue la contingencia ambiental.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), según se encuentren los niveles de calidad en el aire deciden el tipo de contingencia, en caso de que el monóxido de carbono supere ciertos niveles, las autoridades eligen si es necesaria una doble contingencia. Esta sábado sí es necesario una doble contingencia, por lo que se ha informado que se mantiene Fase I, para pevenir que los niveles de contaminación aumenten en el ambiente, por lo que se aplican diferentes protocolos a los acostumbrados en fin de semana.

A causa de esta fase, los autos que deben permanecer inmovilizados en este segunda sábado del mes de febrero del 2026, son los que cuenten con los hologramas 0 y doble 0, con el engomado de color azul y terminación de placas 9 o 0, con holograma 1 y terminación de placas 2, 4, 6, 8, y 0, holograma 2 con permisos para circular sin placas, antiguos, demostración, turísticos y de placas foráneas, además de taxis con hologramas 00, 0, 1 y 2. Mientras que serán los vehículos eléctricos e híbridos, vehículos de emergencia y de carga los exentos.

Cabe recordar que las restricciones antes mencionadas van a comenzar desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, que cambia los domingos y es diferente a los de entre semana, en la Zona Metropolitana del Valle de México, además que puede verse afectada por doble contingencia y es importante conocer el cambio. Por este motivo, el movimiento ecologista creó la página web, https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/, se actualizan los datos mencionados para evitar confusiones y errores, previniendo las consecuencias de no seguir las instrucciones.

Como es de esperarse, las autoridades correspondientes, para asegurarse de que estas normativas por el bien ambiental se cumplan, ya hay leyes que establecen los castigos, en caso de que se descubran en circulación placas que no deberían de estarlo, que en este caso son los de los números mencionados, las autoridades pueden ponerle una multa al dueño del auto, la cual equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se establece con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los tres mil 395 pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui