Tráfico HOY en CDMX: Marchas, movilizaciones y bloqueos este sábado 14 de febrero de 2026

Ciudad de México.- Este sábado 14 de febrero de 2026, a pesar de que no se prevén marchas dentro de la Ciudad de México (CDMX), sí habrá varias concentraciones en diferentes alcaldías, por lo que en TRIBUNA te tenemos toda la información para que puedas trasladarte sin mayor preocupación por las distintas zonas y evitar cualquier contratiempo. A continuación, todos los detalles.

Movilizaciones HOY en CDMX sábado 14 de febrero de 2026

Alcaldía Cuauhtémoc

Para empezar, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se concentrarán integrantes de la Red Mujeres Violeta, A.C., en Antimonumenta Ni una Más, Av. Juárez y López, Col. Centro. Exigen justicia para la mujer desaparecida el 14 de febrero de 2001 en Ciudad Juárez, quien fue encontrada muerta una semana después con signos de abuso sexual; así como que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

De igual forma, a las 13:00 horas, el colectivo La Comuna 4:20 se reunirá en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (Rinconada 4:20). Consiste en un evento político-cultural, San Valentín Roots, con el objetivo de promover la dignificación y el respeto de los espacios compartidos destinados a las personas usuarias de cannabis, así como fomentar el diálogo, la cultura y el ejercicio responsable de sus derechos.

Tráfico en CDMX hoy 14 de febrero 2026

Alcaldía Iztapalapa

Un poco más tarde, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Iztapalapa se reunirán miembros del Frente Antimperialista Mexicano en el Auditorio Toro No. 1759, Col. Escuadrón 201. Se trata de un acto formal para constituir el Frente Antimperialista Mexicano, en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos; así como en protesta por las políticas coercitivas y las amenazas arancelarias que buscan desestabilizar la economía y la política global.

Alcaldía Benito Juárez

Otra de las movilizaciones más representativas del día sucederá a las 13:00 horas en la alcaldía Benito Juárez, con los trabajadores y trabajadoras de la Cineteca Nacional. Exigen la asignación de contratos por periodos de uno a tres años, notificación con 90 días de anticipación sobre la renovación o no de los contratos, contratación de personal suficiente para cubrir la demanda laboral y el establecimiento de jornadas de 40 horas con dos días de descanso a la semana.

uD83DuDCE2#QueNoSeTePase

Por Fase 1 de #ContingenciaAmbiental en la #ZMVM, el #HoyNoCircula para el 14 de febrero de 2026 aplica para: pic.twitter.com/DtRreu35CR — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 14, 2026

Hoy No Circula sábado 14 de febrero de 2026

En este caso, debemos hacer hincapié en que la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono decretada sigue vigente, así que se aplicará el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y su área conurbada. En un horario de 5:00 a 22:00 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, además de los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0, no podrán circular.

Fuente: Tribuna del Yaqui