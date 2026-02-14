VIDEO: Claudia Sheinbaum descarta modificaciones a libros de texto tras salida de Marx Arriaga

Ciudad de México.- La actual administración federal confirmó que los libros de texto gratuitos no sufrirán modificaciones sustanciales en su estructura actual. Esta postura surge tras la sustitución de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos, un movimiento que generó dudas sobre el futuro de los contenidos didácticos en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el modelo pedagógico vigente, conocido como la Nueva Escuela Mexicana, es un pilar de su proyecto de gobierno y se mantendrá sin alteraciones de fondo.

Desde el estado de Tlaxcala, la mandataria señaló que la forma de enseñar a los jóvenes y los temas abordados en primaria y secundaria responden a una visión de nación que ya está en marcha. Aseguró que los libros representan el avance de los tiempos actuales y que su permanencia está garantizada. No obstante, mencionó que sí habrá una incorporación necesaria: el papel de las mujeres en el devenir histórico de México tendrá un mayor espacio en las páginas de estudio. Esta actualización busca dar reconocimiento a las figuras femeninas que han contribuido al crecimiento de la sociedad y que muchas veces fueron omitidas en versiones pasadas.

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo puso sobre la mesa una propuesta para transformar el bachillerato nacional. Al dialogar con estudiantes sobre su carga diaria, notó que muchos cursan alrededor de 11 materias por semestre y solo gozan de 20 minutos para descansar. Ante este escenario, sugirió que es posible disminuir el número de asignaturas sin mermar la calidad de los conocimientos adquiridos. El planteamiento es que las personas con experiencia en la materia analicen cómo hacer que la escuela sea un lugar más placentero y menos agobiante, donde los alumnos tengan periodos de recreo más largos y se sientan motivados a asistir cada día.

#Política

"LOS LIBROS NO VAN A CAMBIAR": SHEINBAUM



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los libros de texto gratuitos no tendrán modificaciones tras la salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación…

En este encuentro también participó Mario Delgado, encargado de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aunque su presencia fue notoria, el funcionario evitó dar declaraciones sobre la situación de Marx Arriaga, quien tomó una postura de mantenerse en las oficinas de la SEP a pesar de ya no ocupar el cargo, esto como forma de protesta. El enfoque del equipo educativo parece estar centrado en las metas de crecimiento para el futuro cercano. El plan de expansión educativa busca garantizar que nadie se quede sin lugar en las aulas.

Marx Arriaga dejará la Dirección de Materiales Educativos de la SEP: Mario Delgado



El titular de la dependencia, Mario Delgado, confirmó que su salida es inminente: se le ofrecieron otros cargos, incluso en el exterior, pero los rechazó.



“Y él mismo me sugirió que después del… pic.twitter.com/d9CZbMrpM4 — Azucena Uresti (@azucenau) February 15, 2026

Se proyecta la generación de 150 mil espacios nuevos para el periodo que abarca los años 2025 y 2026. Esta meta se alcanzará mediante la edificación de centros de estudio, la mejora de los edificios que ya operan y el uso de los turnos de la tarde en las secundarias para impartir clases de nivel medio superior. El objetivo es asegurar que el derecho a la enseñanza sea una realidad para todos los jóvenes, eliminando los obstáculos que impiden su desarrollo personal en un entorno digno y bien planeado.

Fuente: Tribuna del Yaqui