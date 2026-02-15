Claudia Sheinbaum anuncia incentivos al cine mexicano junto a Salma Hayek: Hasta 40 mdp por proyecto

Ciudad de México.- Este domingo 15 de febrero de 2026, en el Palacio Nacional, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció durante una conferencia de prensa incentivos económicos para el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual, con el objetivo de incrementar el número de producciones en el país, desarrollar talento nacional y promover la cultura y el turismo.

¿En qué consiste?

Se trata de un crédito fiscal contra el Impuesto Sobre la Renta de hasta un 30 por ciento del gasto que una producción audiovisual realice en México. Además, según la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, se permitirá la participación de diversas producciones, como largometrajes y documentales. De hecho, Sheinbaum Pardo reveló durante su intervención que este próximo lunes se publicará el decreto correspondiente.

¿Cuál será el monto?

El apoyo será de un máximo de 40 millones de pesos por proyecto y únicamente aplicará si al menos 70 por ciento del gasto se ejerce en proveeduría nacional, pues la prioridad es beneficiar a la población mexicana. Por su parte, Curiel de Icaza añadió que el estímulo buscará enfocarse en el desarrollo técnico de las producciones, empezando por emplear a técnicos, animadores y trabajadores especializados de la industria.

Claudia Sheinbaum Pardo

"Este incentivo tiene una comisión del gobierno que busca realmente apoyar que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera no tendrían la oportunidad y, al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía, desde actrices y actores, pero también todos los oficios vinculados", puntualizó la representante del Poder Ejecutivo.

Entre los presentes estuvieron diversas personalidades del gremio, pero entre las más destacadas figuraron las productoras Inna Payán y Salma Hayek. Incluso, la mandataria comentó que la iniciativa surgió a raíz de que Inna le recomendó que era necesario contar con incentivos para el cine: "Que busquemos la manera de que se filme más en México, tanto producciones internacionales como, sobre todo, la producción nacional; y particularmente la producción independiente".

Fuente: Tribuna del Yaqui