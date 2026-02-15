Clima HOY 15 de febrero en la NOCHE: Se pronostican LLUVIAS y CHUBASCOS en estas regiones

Ciudad de México.- El frente frío número 34 seguirá generando condiciones de lluvias e intervalos de chubasco para varias regiones de la República mexicana esta noche de domingo 15 de febrero de 2026; si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico completo. Aquí el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

El último boletín informativo de la Conagua señala que el frente frío número 34 originará lluvias e intervalos de chubascos en el oriente y sureste mexicano. Es decir, las regiones en las que se tendrán precipitaciones son:

??uD83CuDF27? En entidades del noreste, oriente y sureste de #México, se pronostican #Vientos y #Lluvias aisladas en las próximas tres horas. uD83EuDD13 Más información en las imágenes uD83DuDC47 pic.twitter.com/YuSWj7xdZr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 16, 2026

¿Dónde lloverá este domingo 15 de febrero?

Lluvias y chubascos en:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

El reporte indica que la masa de aire frío asociada al sistema frontal propiciará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en Veracruz, el Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); asimismo, de 40 a 60 km/h en Tamaulipas. Adicionalmente, el frente frío número 34 provocará refrescamiento de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, así como en la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este lunes 16 de febrero?

Mientras que el SMN indica que para mañana 16 de febrero un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, lo anterior propiciará lluvias puntuales fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, así como viento con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California y Sonora, además de la posible caída de nieve o aguanieve en las regiones de las sierras.

Pronóstico de lluvias para mañana 16 de febrero de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California.

: Baja California. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora, Puebla, Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

: Sonora, Puebla, Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco.

: Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco. Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: sierras de Baja California.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua