CLIMA México HOY 15 de febrero: Efectos del Frente Frío 34 y pronóstico de LLUVIAS

Ciudad de México.- Antes de salir de casa este domingo 15 de febrero de 2026, conviene revisar cómo se comportará el clima en México. Aunque en gran parte del país se espera baja probabilidad de lluvias, habrá contrastes importantes entre regiones, con vientos fuertes en zonas costeras y temperaturas que irán del frío intenso al calor extremo. Tomar precauciones desde temprano puede evitar contratiempos.

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el norte del golfo de México y dejarán de afectar al territorio nacional. Sin embargo, la masa de aire frío asociada al sistema seguirá influyendo en el ambiente, especialmente con rachas intensas de viento y un ligero descenso de temperatura en varias entidades.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

Se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. En Tamaulipas, las rachas podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios.

La masa de aire frío favorecerá ambiente más fresco en el norte, noreste, oriente y centro del país. Además, la presencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera limitará la dispersión de contaminantes y elevará las temperaturas durante la tarde en el sur y sureste. También se esperan bancos de niebla en algunas regiones del centro, lo que podría reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias

Para este domingo se anticipan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros (mm) en Puebla, en regiones como la Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra. En Veracruz habrá lluvias en zonas como Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca, además de Oaxaca y Chiapas. Se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5mm en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco.

En el resto del país la probabilidad de precipitación será baja, con ambiente estable.

Todos los días a las 06:00 y 18:00 horas, consulta las condiciones del estado del tiempo en: https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/XaY2rCTnkk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 15, 2026

Pronóstico de temperaturas

El calor será intenso en algunas regiones. Se estiman temperaturas máximas de 40 a 45°C en Michoacán y el noroeste de Guerrero. Entre 35 y 40°C se prevén en Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, suroeste de Puebla, istmo de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Habrá máximas de 30 a 35°C en Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, suroeste del Estado de México, Veracruz y Tabasco.

En contraste, las temperaturas mínimas descenderán hasta -10 a -5°C con heladas en zonas serranas de Baja California. Se esperan mínimas de -5 a 0°C en áreas altas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. En regiones serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se prevén valores de 0 a 5 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)