Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Especial número 309 de la Lotería Nacional de HOY domingo 15 de febrero

Conoce aquí la lista COMPLETA de ganadores del Sorteo Especial número 309 de la Lotería Nacional de este 15 de febrero que celebra el Día del Amor y la Amistad

Conoce aquí la lista completa de ganadores del Sorteo Especial número 309 de la Lotería Nacional Foto: Internet

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu cachito, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 15 de febrero de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Especial número 309, que hace alusión al Día del Amor y la Amistad.

"El Día del Amor y la Amistad, celebrado cada 14 de febrero, es una fecha especial que invita a reflexionar y celebrar los vínculos afectivos que dan sentido a nuestra vida. Más allá del amor de pareja, este día reconoce la importancia de la amistad, la solidaridad, el compañerismo y el cariño que se comparte entre familiares, amigos y personas cercanas. En este contexto de celebración y buenos deseos, la Lotería Nacional emite un cachito conmemorativo del Día del Amor y la Amistad, diseñado especialmente para esta fecha tan significativa. Este cachito no solo representa la posibilidad de ganar un premio, sino también un símbolo de ilusión, suerte y afecto, convirtiéndose en un regalo ideal para compartir con esa persona especial", señala el boletín de la Lotería Nacional.

¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Especial?

  • PREMIO MAYOR: 27 millones de pesos en dos series
  • Premio por serie: 13.5 millones de pesos

GANADORES DEL SORTEO ESPECIAL NO. 309 HOY 15 DE FEBRERO

Premio Mayor 27 millones de pesos:

27814

Segundo premio 3,000,000 pesos:

38374

Tercer premio 400,000 pesos:

58383

Cuarto premio 400,000 pesos:

36425

Quinto premio 400,000 pesos:

20892

Sexto premio 400,000 pesos:

55172

Séptimo premio 200,000 pesos:

43631

Octavo premio 200,000:

08479

Noveno premio 200,000 pesos:

20815

Décimo premio 200,000 pesos:

24839

Decimoprimer premio 127,000 pesos:

59563

Decimosegundo premio 127,000 pesos:

13568

Decimotercer premio 127,000 pesos:

43851

Decimocuarto premio 127,000 pesos:

40693

Decimoquinto premio 127,000 pesos:

02626

Decimosexto premio 127,000 pesos:

09314

Decimoséptimo premio 127,000 pesos:

38457

Decimoctavo premio 127,000 pesos:

27031

Decimonoveno premio 127,000 pesos:

35381

Vigésimo premio 127,000 pesos:

24919

Fuente: Tribuna del Yaqui

