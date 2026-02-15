Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Especial número 309 de la Lotería Nacional de HOY domingo 15 de febrero

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu cachito, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 15 de febrero de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Especial número 309, que hace alusión al Día del Amor y la Amistad.
"El Día del Amor y la Amistad, celebrado cada 14 de febrero, es una fecha especial que invita a reflexionar y celebrar los vínculos afectivos que dan sentido a nuestra vida. Más allá del amor de pareja, este día reconoce la importancia de la amistad, la solidaridad, el compañerismo y el cariño que se comparte entre familiares, amigos y personas cercanas. En este contexto de celebración y buenos deseos, la Lotería Nacional emite un cachito conmemorativo del Día del Amor y la Amistad, diseñado especialmente para esta fecha tan significativa. Este cachito no solo representa la posibilidad de ganar un premio, sino también un símbolo de ilusión, suerte y afecto, convirtiéndose en un regalo ideal para compartir con esa persona especial", señala el boletín de la Lotería Nacional.
¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Especial?
- PREMIO MAYOR: 27 millones de pesos en dos series
- Premio por serie: 13.5 millones de pesos
GANADORES DEL SORTEO ESPECIAL NO. 309 HOY 15 DE FEBRERO
Premio Mayor 27 millones de pesos:
27814
Segundo premio 3,000,000 pesos:
38374
Tercer premio 400,000 pesos:
58383
Cuarto premio 400,000 pesos:
36425
Quinto premio 400,000 pesos:
20892
Sexto premio 400,000 pesos:
55172
Séptimo premio 200,000 pesos:
43631
Octavo premio 200,000:
08479
Noveno premio 200,000 pesos:
20815
Décimo premio 200,000 pesos:
24839
Decimoprimer premio 127,000 pesos:
59563
Decimosegundo premio 127,000 pesos:
13568
Decimotercer premio 127,000 pesos:
43851
Decimocuarto premio 127,000 pesos:
40693
Decimoquinto premio 127,000 pesos:
02626
Decimosexto premio 127,000 pesos:
09314
Decimoséptimo premio 127,000 pesos:
38457
Decimoctavo premio 127,000 pesos:
27031
Decimonoveno premio 127,000 pesos:
35381
Vigésimo premio 127,000 pesos:
24919