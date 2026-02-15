Marchas y BLOQUEOS HOY en CDMX: Estas son las movilizaciones del domingo 15 de febrero de 2026

Ciudad de México.- Si hoy, domingo 15 de febrero de 2026, tienes planeado viajar en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX) o hacia el Estado de México (Edomex) conviene que revises cómo estará el tránsito HOY. Autoridades capitalinas prevén marchas, concentraciones y rodadas en distintas alcaldías, lo que podría generar cierres parciales y afectaciones viales desde temprano y hasta la tarde.

Para que anticipes rutas y evites contratiempos, aquí te compartimos toda la información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) confirmada para esta jornada.

Marchas y movilizaciones de este domingo. Foto: C-5

Movilizaciones HOY en CDMX

Las actividades comienzan desde las 07:00 horas y se extenderán hasta por lo menos las 14:30 horas, con puntos de concentración en vialidades principales, colonias céntricas y zonas de alto flujo vehicular.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 08:00 horas se tiene programada una concentración-rodada en Avenida Circunvalación y Tapicería , colonia Morelos, con rumbo hacia el Estado de Morelos .

y , colonia Morelos, con rumbo hacia el Estado de . También a las 08:00 horas habrá concentración-rodada en Avenida Río Consulado 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar, con rumbo aún sin definir.

Alcaldía Iztapalapa

A las 09:00 horas se prevé concentración-rodada en Avenida Guelatao y Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Juan Escutia, con destino hacia Avenida Hidalgo, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Alcaldía Tlalpan

A las 09:30 horas se registrará concentración-rodada en Carretera Federal a Cuernavaca, colonia Los Cipreses, con rumbo al Estado de Morelos .

. A las 11:00 horas habrá concentración en La Paz y Cerrada San Juan Bosco, colonia Huipulco.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 12:00 horas se anuncia concentración en Avenida Presidente Masaryk 554, colonia Polanco II Sección.

También a las 12:00 horas se contempla concentración en Avenida Revolución 119, colonia Tacubaya.

Así será el tránsito en CDMX este domingo. Foto: C-5

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 14:30 horas se realizará concentración-rodada en Avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón. El rumbo está sin definir.

Alcaldía Cuauhtémoc

Desde las 07:00 horas se prevé concentración-rodada en Ponciano Arriaga y Plaza de la República, colonia Tabacalera, con destino hacia el Estado de Hidalgo.

A las 11:00 horas habrá concentración-rodada en Avenida Hidalgo, colonia Centro, con rumbo a San Bartolomé Xicomulco, alcaldía Milpa Alta.

También a las 11:00 horas se registrarán concentraciones en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, y en Avenida Insurgentes Norte y José Antonio Alzate, colonia Buenavista.

A las 12:00 horas se prevé concentración-marcha desde Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, hacia Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico.

Igualmente a las 12:00 horas habrá concentración en Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro.

Alcaldía Coyoacán

A las 08:00 horas se realizará concentración-rodada en Avenida Insurgentes Centro s/n, Ciudad Universitaria, con destino hacia el Estado de Puebla.

A las 11:00 horas se contemplan concentraciones en Jardín Plaza Hidalgo y Felipe Carrillo Puerto, colonia Coyoacán Tnt, y en Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa.

¿Qué zonas podrían registrar mayor tráfico?

Las vialidades con posibles afectaciones incluyen Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma en su tramo cercano a Plaza de la República, Avenida Hidalgo, Calzada Ignacio Zaragoza, Carretera Federal a Cuernavaca, Avenida Revolución y Avenida Presidente Masaryk. También podrían presentarse cortes en inmediaciones del Centro Histórico y Ciudad Universitaria.

Las autoridades recomiendan anticipar traslados, utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a la información vial durante el día.

Fuente: Tribuna del Yaqui