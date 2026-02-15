Resultados COMPLETOS de GANADORES Chispazo de HOY, domingo 15 de febrero del 2026; estos son los NÚMEROS GANADORES

Ciudad de México.- Este domingo 15 de febrero de 2026, se celebra Chispazo en la Lotería Nacional y TRIBUNA te presenta los resultados del Chispazo de las Tres: Sorteo: 11829 y del Chispazo Clásico: Sorteo: 11830 , por lo que tienes dos oportunidades de ganar este día. Aquí los resultados de hoy.

Recuerda que el sorteo Chispazo se celebra todos los días a las 15:00 horas (tiempo Ciudad de México) y a las 21:00 horas (tiempo Ciudad de México).

Estos son los NÚMEROS GANADORES

Chispazo de las Tres: Sorteo: 11829

02-17-20-22-26

Resultados de los sorteos de las tres#TrisDeLasTres No. 35579: ? -1-0-0-5-3 ?

Multiplicador: NO ?#ChispazoDeLasTres No. 11829: ?02-17-20-22-26?

¡Mucho éxito y que la suerte te acompañe! uD83CuDF40 pic.twitter.com/hd6MKFdDAH — Lotería Nacional (@lotenal) February 15, 2026

Chispazo Clásico: Sorteo: 11830

En espera de resultados

¿Qué es el Chispazo?

Es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos más sencillo de ganar. No tiene bolsa mínima garantizada, ya que su premiación depende de las ventas que se acumulen para cada sorteo.

El juego consiste en que debes escoger una combinación posible de 5, 6 o hasta 7 números, de un conjunto del 1 al 28, y esperar a que la máquina de Chispazo seleccione tu combinación, donde basta acertar en dos números para ganar.

Si juegas Chispazo, la página de la Lotería Nacional da la recomendación de no perder tus comprobantes físicos o digitales para que puedas cobrar tu premio. "Tu boleto es muy importante, porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, así que mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras", señala la página.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

El costo es de 10 pesos por cada combinación de cinco nuevos a elección propia.

RESULTADOS DE AYER

Los invitamos a consultar la mascarilla de resultados de todos los sorteos y concursos realizados el 14 de febrero. uD83EuDD29

¡Que la suerte esté de tu lado! uD83CuDF40

uD83DuDCE5 Descárgala aquí uD83DuDD0E Los invitamos a revisar la mascarilla de resultados de los sorteos y concursos realizados el día sábado… pic.twitter.com/n8MVs2ybaU — Lotería Nacional (@lotenal) February 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional