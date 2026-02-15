Se activa Fase 1 de Contingencia Ambiental: ¿Habrá Doble Hoy No Circula este lunes 16 de febrero en CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se activa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo con su más reciente boletín, emitido a las 17:00 horas y a las 20:00 horas, tiempo local de este domingo 15 de febrero de 2026. ¿Habrá Doble Hoy No Circula este lunes 16 de febrero?

La medida se mantiene con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas aplicables en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). El objetivo es reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la emisión de contaminantes.

Feb 15, 2026 | 5:45 pm | EDOMEX y CDMX | Se activa CONTINGENCIA AMBIENTAL para el LUNES 16 de FEBRERO de 2026.

DOBLE NO CIRCULA:

??Holograma 2

??Holograma 1, con último dígito 1, 3, 5, 6, 7 y 9

??Holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación 5 o 6.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, con base en los análisis meteorológicos más recientes, informa que la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, el mismo que se impone como reemplazo del que ayer se retiró; y aunque es de menor intensidad, la persistencia de una masa de aire seca y estable ha provocado cielo despejado y viento débil, además de temperaturas máximas de hasta 28 Celsius.

Recomendaciones a la población

Las autoridades pidieron mantenerse informados sobre la calidad del aire y evitar exponerse entre las 13:00 y 19:00 horas, principalmente infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Restricciones a la circulación en el Sector Transporte; así queda el Doble Hoy No Circula para el lunes 16 de febrero en CDMX y Edomex

Mañana lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2) y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Se activa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



