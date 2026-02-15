Temblor en México: Microsismo en Naucalpan causa pánico este DOMINGO 15 de febrero

Naucalpan, Estado de México.- Un nuevo movimiento telúrico provocó pánico y movilizó a las autoridades la mañana de este domingo 15 de febrero de 2026 en inmediaciones del Valle de México. Durante las primeras horas del día, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que ocurrió un microsismo en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el reporte oficial, el evento se desató a las 08:32 horas, tiempo local, de este domingo y tuvo una magnitud de 1.3, con una profundidad de apenas dos kilómetros. Se detalló que el bajo nivel de profundidad pudo haber provocado que el movimiento se percibiera con mayor intensidad en la zona cercana al epicentro, ya que la energía no alcanza a dispersarse completamente.

Los hechos ocurrieron este domingo. Foto: SSN

No obstante, a la fecha de publicación de esta nota, las autoridades de Protección Civil y el Gobierno Municipal de Naucalpan no han reportado daños ni personas lesionadas tras el movimiento de esta mañana. Cabe señalar que este microsismo ocurrió un día después de otro movimiento registrado en la misma zona, que alcanzó magnitud 2.3.

¿Qué es un microsismo?

Un microsismo es un movimiento telúrico de baja intensidad. Se caracteriza por ser una sacudida breve que, en algunos casos, puede prolongarse por segundos o minutos, pero sin la fuerza suficiente para ser considerado un sismo de mayor magnitud. Este tipo de fenómenos son comunes en algunas regiones del Edomex. Se originan por el movimiento de placas tectónicas y suelen pasar casi desapercibidos, aunque pueden sentirse cuando ocurren a poca profundidad.

Actividad sísmica en México

México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta condición geográfica provoca que se registren temblores constantes, la mayoría de baja magnitud. Según el reporte del SSN, en los últimos dos días, es decir entre el 14 y 15 de febrero, se han registrado al menos 133 movimientos telúricos en el país. La mayoría no activa la alerta sísmica, ya que no representan riesgo mayor.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante cualquier variación en la actividad sísmica.

Fuente: Tribuna del Yaqui