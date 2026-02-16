CALENDARIO OFICIAL enero-febrero 2026 de pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria

Ciudad de México.- El pago de la Beca Rita Cetina comenzó este lunes 16 de febrero y finalizará el viernes 27 de febrero de 2026. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ya publicó el calendario de pagos y, al igual que en ocasiones anteriores, el depósito será por la inicial de su primer apellido en orden alfabético. Sin embargo, será únicamente para estudiantes de secundaria que ya cuenten con la tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina:

Lunes 16 de febrero: A , B

, Martes 17 de febrero: C

Miércoles 18 de febrero: D , F , E

, , Jueves 19 de febrero: G

Viernes 20 de febrero: H , I , J , K , L

, , , , Lunes 23 de febrero: M

Martes 24 de febrero: N , Ñ , O , P , Q

, , , , Miércoles 25 de febrero: R

Jueves 26 de febrero: S

Viernes 27 de febrero: T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, enero-febrero 2026

El calendario también aplica para las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, según lo señala el banco del Bienestar; sin embargo, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, ha mencionado que el calendario es únicamente para la beca Rita Cetina.

Las becas del Bienestar se pueden retirar del cajero de los bancos del Bienestar, los cuales se encuentran abiertos de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas. Para conocer la ubicación del Banco del Bienestar más cercano a su domicilio, se puede ingresar a la siguiente página web: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx.

uD83DuDCC5 Ya está el calendario de pago por continuidad de la Beca #RitaCetina para estudiantes de secundaria pública (bimestre enero–febrero 2025–2026).



? Aplica solo para quienes ya tienen tarjeta del Banco del Bienestar y han recibido al menos un depósito.#Becas #EducaciónBásica pic.twitter.com/Tk5JG3Y3ut — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) February 16, 2026

En la página se mostrarán todas las sucursales bancarias; solo se debe buscar cuál es la más cercana a su domicilio. Además, al final de la página se muestra un mapa con todas las ubicaciones marcadas. Finalmente, es importante recordar que la tarjeta del Bienestar funciona como una tarjeta de débito, por lo que se puede utilizar para pagar en tiendas de conveniencia, farmacias y otros comercios.

Fuente: Tribuna del Yaqui