Calendario OFICIAL: Estas son las FECHAS para registrarte para la Pensión del Bienestar 2026

Ciudad de México.- Este lunes 16 de febrero de 2026 se inicia el registro para la nueva etapa de ingreso a las Pensiones del Bienestar. Si ya llegó a la edad necesaria o se está cercana a cumplirse, el Gobierno de México, por medio de la Secretaría del Bienestar, ha vuelto a reactivar la inscripción para la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión de Adultos Mayores.

La secretaria del Bienestar, Adriana Montiel Reyes, ha informado que el periodo de registro se realizará a partir del lunes 16 hasta el domingo 22 de febrero de 2026. La institución ha destinado más de dos mil 500 módulos de atención que darán servicio en horario de 10:00 a 16:00 horas.

Los apellidos que se registran HOY 16 de FEBRERO para la Pensión del Bienestar 2026

La inscripción a los programas va dirigida a las mexicanas de 60 a 64 años para la Pensión Mujeres Bienestar, al igual que para los mexicanos y mexicanas mayores de 65 años para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El calendario oficial de las inscripciones para recibir las pensiones establece que el día lunes 16 de febrero de 2026, el trámite es correspondiente y exclusivo a los mexicanos cuyo primer apellido empiece con las letras A, B y C. No obstante, el registro se realizará conforme a la letra de su primer apellido bajo el siguiente calendario:

Martes 17 de febrero: D , E , F , G , H

, , , , Miércoles 18 de febrero: I , J , K , L , M

, , , , Jueves 19 de febrero: N , Ñ , O , P , Q , R

, , , , , Viernes 20 de febrero: S , T , U , V , W , X , Y , Z

, , , , , , , Sábado 21 y domingo 22 podrán asistir los mexicanos de todas las letras.

Los requisitos requeridos por la institución para formalizar tu inscripción:

Identificación oficial vigente

CURP recientemente impresa

recientemente impresa Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

#Comunicado uD83DuDCF0| Del 16 al 22 de febrero se realiza el registro a las Pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: @A_MontielR



Más información aquí: https://t.co/mMcMTPS820 pic.twitter.com/FPbSyTgMvx — Bienestar (@bienestarmx) February 11, 2026

Además, la secretaria Montiel señala que es importante proporcionar números telefónicos de contacto. En el caso de no poder acudir de manera presencial, es posible solicitar una visita domiciliaria mediante la Línea del Bienestar: 800 639 42 64. Para este 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en México es de seis mil 400 cada dos meses para las personas que cuenten con 65 años de edad o mayores. Sin embargo, para las mujeres de 60 a 64 años de edad, la Pensión Mujeres Bienestar tendrá un total de tres mil 100 pesos cada bimestre.

Fuente: Tribuna del Yaqui