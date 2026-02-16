¡Síguenos!
Clima México HOY 16 de febrero: Nuevo Frente Frío se acerca al noroeste; conoce sus efectos

Consulta el clima en México hoy lunes 16 de febrero de 2026: lluvias fuertes en Baja California, heladas en el norte y calor de hasta 45 grados en el sur

Frente frío traerá viento, nieve y lluvias este lunes en México Foto: Internet

Ciudad de México.- El clima en México este lunes 16 de febrero de 2026 obligará a tomar precauciones desde temprano: Se prevé frío intenso en el norte, lluvias fuertes, rachas de viento que podrían generar afectaciones y temperaturas muy elevadas en estados del sur y occidente. Antes de salir de casa, conviene conocer el pronóstico completo para evitar riesgos en carretera, en zonas urbanas y en áreas serranas.

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un nuevo Frente Frío se aproximará a Baja California: ocasionará lluvias fuertes, viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California y Sonora, así como posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California durante la noche. Estas condiciones pueden provocar aumento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

También se advierte que las rachas fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. La presencia de bancos de niebla podría reducir la visibilidad en tramos carreteros. Mientras tanto, la entrada de humedad del Pacífico y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias y chubascos en distintas regiones del occidente, centro y sur del país. Aunque dominará el ambiente cálido en la mayor parte del territorio, por la mañana y noche persistirá frío a fresco en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de lluvias

Para este lunes 16 de febrero se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros (mm) en Baja California. Habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Sonora, Puebla, Veracruz en la zona Olmeca, Oaxaca y Chiapas. También se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco. En las sierras de Baja California existe posibilidad de nieve o aguanieve durante la noche.

Pronóstico de temperaturas

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados en Michoacán, el noroeste de Guerrero, el istmo de Oaxaca y la costa de Chiapas. Se prevén valores de 35 a 40 grados en Durango, sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y el suroeste de Puebla. En Chihuahua sur, Coahuila suroeste, Nuevo León este, Tamaulipas, Zacatecas, suroeste del Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las máximas oscilarán entre 30 y 35 grados.

Así será el clima en México este lunes. Foto: Conagua
Así será el clima en México este lunes. Foto: Conagua

En contraste, las temperaturas mínimas descenderán hasta -10 a -5°C con heladas en zonas serranas de Baja California. En sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí se esperan mínimas de -5 a 0°C con heladas. En regiones montañosas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, los valores estarán entre 0 y 5°C.

El contraste térmico será marcado en varias regiones del país, por lo que se recomienda tomar previsiones tanto por frío como por calor extremo.

