Cuaresma 2026: ¿Cuándo es Miércoles de Ceniza y cuáles son las fechas para la Semana Santa?

Ciudad de México.- Este año 2026, la Cuaresma inicia formalmente con el Miércoles de Ceniza, el cual tendrá lugar el próximo 18 de febrero. Esta fecha es fundamental para la comunidad católica, ya que marca un periodo de reflexión y preparación espiritual que se extiende por cuarenta días. Durante este día, es tradición que los fieles acudan a los templos para la imposición de la ceniza en la frente, un rito que simboliza la humildad y el inicio del camino hacia las festividades de la Semana Santa.

Tras el inicio de la Cuaresma, el calendario litúrgico avanza a través de cinco domingos de preparación antes de llegar a las fechas de mayor relevancia. En este 2026, dichos domingos de Cuaresma se celebrarán consecutivamente el 22 de febrero, así como el 1, 8, 15 y 22 de marzo. Cada una de estas etapas precede al Domingo de Ramos, que se celebrará el 29 de marzo. Esta fecha es de suma importancia, pues no solo conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, sino que también funciona como el preámbulo oficial que anuncia el comienzo de la Semana Santa en todo el país.

La Semana Santa 2026 se desarrollará formalmente del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril. Dentro de este lapso, los días de mayor observancia religiosa comienzan con el Jueves Santo el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril, fechas en las que se conmemora la pasión y muerte de Cristo. Posteriormente, el Sábado de Gloria se situará el 4 de abril, culminando la celebración con el Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua, el 5 de abril. Este orden cronológico define el Triduo Pascual, el momento más sagrado para los practicantes del catolicismo.

Más allá del ámbito religioso, estas fechas tienen un impacto directo en el sector educativo y laboral del país. De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional de primavera coincidirá precisamente con estas festividades. Las vacaciones para estudiantes de nivel básico están programadas para iniciar el lunes 30 de marzo y concluir el viernes 10 de abril.

De esta manera, está previsto que el regreso a las actividades escolares después de este receso sea el lunes 13 de abril. Aunque el Miércoles de Ceniza y la Semana Santa no se consideran días de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo en México, muchas empresas y dependencias gubernamentales suelen otorgar los días jueves y viernes santo a sus trabajadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui