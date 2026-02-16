Doble Hoy No Circula 16 de febrero de 2026: Continúa la Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Ciudad de México.- Si hoy, lunes 16 de febrero de 2026, tienes planeado viajar en automóvil al interior de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es importante que tomes precauciones, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó nuevamente la Contingencia Ambiental y con ello el programa Doble Hoy No Circula para este inicio de semana hábil en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Ni 24 horas después de que se suspendiera la medida anterior, la mala calidad del aire obligó a retomar las restricciones vehiculares. La activación se dio luego de que, cerca de las 17:00 horas del domingo 15 de febrero, se registrara una concentración de entre 157 y 158 partículas por billón (ppb) de ozono en la zona de Ajusco Medio, en Tlalpan, así como en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Coyoacán.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/o2eGaDdlt9 pic.twitter.com/152QL1u81x — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 16, 2026

¿Qué autos no circulan este lunes 16 de febrero?

El Doble Hoy No Circula aplicará en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Los vehículos que no podrán circular son:

Los autos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

Los autos con holograma 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

También tienen restricción los vehículos que no porten holograma de verificación, como autos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras. En estos casos, se aplica la misma limitación que a los vehículos con holograma 2. En el caso del reparto de gas L.P., se restringe la circulación del 50 por ciento de las unidades que distribuyen a tanques estacionarios y que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos que formen parte del Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2, que estén dentro de los supuestos mencionados, no podrán circular de las 10:00 a las 22:00 horas.

Este lunes 16 de febrero, se activa el #DobleHoyNoCircula por contingencia ambiental, no circulan vehículos con:



?? Holograma 2

?? Holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9

?? Holograma 00 y 0, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6

?? Foráneos pic.twitter.com/Juh87i5fDx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 16, 2026

¿Por qué volvió la Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental explicó que la mala calidad del aire se debe a la presencia de un nuevo sistema anticiclónico que afecta al centro del país, en sustitución del que concluyó el sábado. Aunque sus efectos serán menores que los registrados la semana pasada, se prevé una masa de aire seca, cielos despejados y viento débil. Estas condiciones favorecen la acumulación de ozono.

Además, se esperan temperaturas de hasta 28°C y mayor radiación ultravioleta, factores que generan condiciones propicias para la formación y concentración de contaminantes. Las autoridades mantienen monitoreo constante de la calidad del aire y recomendaron a la población reducir actividades al aire libre y evitar el uso innecesario del automóvil.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)