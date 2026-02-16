¿Doble Hoy No Circula el MARTES 17 de febrero? Continúa la Contingencia Ambiental en CDMX

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 16 de febrero de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a la alta concentración de ozono. Como te informamos en TRIBUNA, la medida fue activada este domingo las 17:00 horas.

Hasta la mañana de este primer día hábil de la semana, la contingencia sigue vigente, de acuerdo con el último reporte oficial presentado en los canales oficiales de la CAMe. La próxima actualización está programada para las 15:00 horas, cuando se reportará cuál es la calidad del aire y recomendaciones para evitar daños en la salud.

Continúa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Doble Hoy No Circula este lunes 16 de febrero

Con la activación de la Fase I, se aplica el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y zona conurbada. Este 16 de febrero, de 05:00 a 22:00 horas, deben suspender su circulación:

Los vehículos con holograma de verificación 2.

Autos particulares con holograma 1 cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

También se aplican restricciones al 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número NON. De igual forma, los vehículos de carga local o federal no podrán circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, salvo los que estén inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Vehículos exentos

Únicamente, están exentos los vehículos eléctricos e híbridos, así como los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. También podrán circular los autos con holograma 0 o 00 vigente, sin importar la entidad donde estén matriculados, siempre que no tengan engomado amarillo con terminación de placa 5 o 6.

¿A qué hora se informa si hay Doble Hoy No Circula?

La Comisión estableció un esquema fijo de comunicación para informar sobre la calidad del aire y las medidas vigentes.

Los boletines se publican en estos horarios:

10:00 horas se emite el primer corte con las lecturas matutinas.

15:00 horas se publica una actualización intermedia si existen cambios en la calidad del aire o en las medidas aplicadas.

20:00 horas se difunde un boletín vespertino si persisten las condiciones adversas o hay ajustes relevantes.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer si la contingencia se mantiene o se levanta en las próximas horas.

