Gobierno de Sheinbaum anuncia Simulacro en CDMX y Edomex: Fecha, horario y TODA la información

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 16 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó a Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informar sobre el próximo simulacro regional, el cual se realizará esta semana en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Aquí te compartimos toda la información para que tomes precauciones.

¿Cuándo y a qué hora será el Simulacro Regional en CDMX y Edomex?

Según la funcionaria, el simulacro regional se realizará este miércoles 18 de febrero de 2026, a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México. En esta ocasión, exclusivamente participarán la CDMX y el Edomex, no en todo el Valle de México, donde sonarán 13 mil 700 altavoces que están ubicados en diferentes colonias de esta zona. Asimismo, anticipó Velázquez Alzúa, se enviará el alertamiento por telefonía celular.

La coordinadora nacional de Protección Civil informó que también se está trabajando en cambiar el mensaje que se envía a los dispositivos móviles, el cual dice 'alerta presidencial': "Que por cierto, hoy se le informó a la presidenta, estamos ya trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular. Asimismo, en el cambio del mensaje".

Anuncian dos simulacros nacionales

En esta misma intervención, Laura Velázquez informó que habrá dos simulacros nacionales este año. Estos se realizarán el:

Miércoles 6 de mayo

Sábado 19 de septiembre

Ambos serán a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Sonará la Alerta Sísmica a través de 14 mil 191 altavoces en CDMX, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Colima y Edomex. En telefonía celular, se enviará mensaje a 105 millones 33 mil 512 usuarios. La funcionaria recordó que el 6 de mayo es una fecha muy importante, ya que coincide con el 40 aniversario de la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Respecto al 19 de septiembre, dijo que igualmente será muy importante, no solo por la conmemoración de los siniestros del 1985 y de 2017, sino también porque, por primera ocasión, se realizará un Simulacro Nacional en sábado: "Esto pues nos pone en un contexto no habitual, de todas las actividades de horario laboral, lo cual va a ser un ejercicio muy importante", dijo la funcionaria. Conforme se acerquen las fechas, se informarán las hipótesis que trabajará la Coordinación Nacional de Protección Civil.

¿Cuántos sismos han ocurrido en México en lo que va del año?

Laura Velázquez reportó que, en lo que va del año 2026, se han reportado tres sismos: "Dos de ellos con epicentro en San Marcos Guerrero", con fechas del dos de enero y el 16 del mismo mes. El tercero ocurrió en Puerto Escondido, Oaxaca, el 8 de febrero.

Esto lo menciono porque es importante mencionar a ustedes que la alerta sísmica, es decir los altavoces y el alertamiento por la vía celular, han operado con normalidad y con éxito. Vamos a continuar trabajando en el alertamiento y por supuesto en trabajar en la materia preventiva con la población y los tres niveles de Gobierno", concluyó la Coordinadora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'