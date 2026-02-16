"Hoy quieren callar a una voz": Grecia Quiroz acusa a Morena de persecución política

Uruapan, Michoacán.- Durante una entrevista para 'Radio Fórmula' con Ciro Gómez, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acusó a Morena y al gobierno de Michoacán de persecución política después de ser señalada por exceso de cobro en predial en el municipio.

"Hoy quieren enjuiciarme, hoy quieren callar a una voz, pero lo digo con toda claridad, no han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos Manzo y eso el pueblo lo sabe", denunció por medio de sus redes sociales Grecia Quiroz, viuda del exalcalde asesinado.

Grecia Quiroz acusa a Morena de persecución política, después de subir en exceso el cobro de predial

"Aunque me enjuicien, me destituyan, me metan a la cárcel, intenten callarme de cualquier forma, a este movimiento ya no lo podrán parar, porque la gente, el pueblo, ya despertó y no los dejará volver al poder pronto o tal vez nunca", señaló la alcaldesa, quien lleva un poco más de tres meses en el cargo, después del asesinato de su esposo y quien busca desprestigiar al municipio y al movimiento que encabeza.

La alcaldesa mencionó que si una persona que tenía un lote baldío y ahora tiene una construcción de dos o tres pisos, es lógico que su actualización de contribución aumente. Además de considerar que las denuncias son un tema político, ya que sus opositores saben el riesgo que corren de perder el estado de Michoacán, asegura que la actualización de contribución continuará y está justificada.

uD83DuDEA8YA SIENTE PASOS EN LA AZOTEA, Grecia Quiroz



Ya que los Diputados denunciaron como para ROBAR MÁS al Pueblo de Uruapan subió el predial del 6 al 300% con lo que le harán JUICIO POLÍTICO. Hasta el Dip Conrado se salió del Movimiento del Sombrero al ver todas estas cochinadas y… pic.twitter.com/wj2R4Lqsfs — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 16, 2026

Quiroz explicó que durante el 2024, en la administración de Carlos Manzo, fue aprobada en sesión de cabildo, con el voto a favor de todos los legisladores, incluyendo la oposición (Morena), una actualización en la contribución de pago en prediales, ya que desde 1991 no se realizaba una actualización en Uruapan.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, asegura que se investigarán las quejas en contra del Ayuntamiento de Uruapan por el cobro del predial y advirtió que también se cuenta con denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui