Ignacio Mier anuncia cierre definitivo del 'salón de belleza' en el Senado de la República

Ciudad de México.- En conferencia de prensa y tras una reunión, la Junta de Coordinación Política del Senado, por medio de su presidente, el legislador de Morena Ignacio Mier Velazco, informó sobre el cierre definitivo del 'salón de belleza' del Senado.

"Aquí no hay decisiones personales, es lo que le conviene a la institución. Y a la institución, que es una de las instituciones más importantes en el Senado mexicano, le interesa que se hable de cuestiones legislativas, y con eso doy por terminado el tema", dijo para la prensa el legislador.

Ignacio Mier: Cierre definitivo del 'salón de belleza' en el Senado de la República Mexicana

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado comunicó que dicha estética solo contaba con un sillón, un espacio para lavar cabello y un espejo reciclado de legislaturas pasadas, que ya fueron resguardadas en el almacén del Senado, por lo que el espacio que se ocupaba en el 'salón de belleza' ya quedó libre.

"El resto de los utensilios los traía la persona que dignamente se ganaba su sueldo y que fue finalmente victimizada y no tenía nada que ver. Una madre que trabajaba, que se gana honestamente el ingreso para su familia, dejó de recibir el apoyo económico que salía de la bolsa de dinero, de la bolsa del monedero de las senadoras", adjunta Mier Velazco, además de confirmar que los precios iban desde los 100 hasta 500 pesos.

"Era una decisión individual de cada una de las senadoras de los grupos parlamentarios de hacer uso de sus servicios. El servicio ofrecía esta persona los días de sesión solamente, martes y miércoles. El resto de la semana permanecía cerrado", finalizó el legislador.

Fuente: Tribuna del Yaqui