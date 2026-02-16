Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, libra la extradición al obtener asilo en Reino Unido

Londres, Inglaterra.- Diversos medios nacionales informan que Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo asilo en Reino Unido, con lo que se frenaría el proceso de extradición en su contra. No será extraditada a México para enfrentar las acusaciones de fraude específico por 112 millones de pesos en agravio del DIF de esa entidad y por lo cual un juez del fuero común giró orden de aprehensión.

Distintas fuentes manifestaron que Macías Tubilla interpuso recursos contra su traslado a México, entre ellos que su proceso estaba viciado porque prescribió y no fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores al realizar la solicitud de extradición.

El pasado jueves, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sufrió un nuevo revés que lo aleja por ahora de la posibilidad de obtener su libertad en la primera quincena de abril próxima, en la que cumpliría su condena de nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

¡La libra! Frenan extradición a México de Karime Macías

Y es que ayer el juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, dictó prisión preventiva justificada al expriísta por el delito de peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012.

¿Qué dicen las autoridades del Reino Unido?

Entre los hechos expuestos ante la justicia del Reino Unido se sostiene que el procedimiento en su contra presenta irregularidades. La defensa señaló que el delito que se le imputa ya habría prescrito y que dicha situación no fue informada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al momento de tramitar la solicitud de extradición.

Asimismo, se planteó que la acusación contra la exfuncionaria se basa únicamente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud durante la administración de Duarte, quien presuntamente habría rendido su declaración bajo tortura.

Karime Macías es acusación por el delito de fraude específico por un monto de 112 millones de pesos

¿De qué se le acusa a Karime Macías?

Macías Tubilla reside actualmente en Londres, Inglaterra, y enfrenta en México una acusación por el delito de fraude específico por un monto de 112 millones de pesos, presuntamente cometido cuando encabezó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz, por lo cual un juez del fuero común giró orden de aprehensión en mayo de 2018.

En diciembre de 2022, el juzgado decimosegundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México negó un amparo a Macías Tubilla y señaló que seguía vigente la orden de captura en su contra, y la Fiscalía General de la República, en ese entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero, litigaba su entrega a autoridades mexicanas. La justicia británica decidió dar asilo a la exesposa de Duarte de Ochoa, indicaron funcionarios del gabinete de seguridad.

