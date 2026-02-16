"Libro no hace referencia a su gestión": Julio Scherer responde a Alfonso Durazo

Ciudad de México.- El periodista y escritor mexicano Julio Scherer García respondió al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, después de que este pidiera una aclaración respecto a lo publicado en su libro 'Ni venganza ni perdón' en referencia a un supuesto esquema de financiamiento irregular.

En redes sociales, Durazo Montaño rechazó de manera categórica cualquier insinuación que lo vincule. "Como gobernador del estado, y por la responsabilidad frente a quienes me otorgaron su confianza, me veo obligado a rechazar de manera categórica cualquier insinuación falsa que pretenda atribuirme, aunque sea de forma indirecta, en esa publicación", expresó Durazo Montaño vía X, antes Twitter.

Respeto la postura del gobernador @AlfonsoDurazo



El libro no hace referencia a su protesta en 2021 ni a su gestión. Los mencionado está claramente situado en 2018 (p. 253).



No existe imputación personal ni señalamiento directo. Una lectura completa del texto lo confirma. — Julio Scherer (@JScherer_Ibarra) February 16, 2026

El mandatario afirmó que de forma privada, le expresó Julio Scherer García la importancia de aclarar públicamente que "yo no participé en ningún esquema de financiamiento irregular, ni relacionado con Sergio Carmona ni con algún otro personaje similar".

Lamento que una amistad de muchos años se vea afectada por la falta de una aclaración indispensable. Si bien en su libro no se me menciona de manera directa, sí se alude a "Sonora", y esa generalización imprecisa conlleva el riesgo de que se me atribuyan hechos que jamás ocurrieron".

Ante lo publicado, el periodista y escritor mexicano se posicionó: "Respeto la postura del gobernador Alfonso Durazo. El libro no hace referencia a su protesta en 2021 ni a su gestión. Los mencionado está claramente situado en 2018 (p. 253). No existe imputación personal ni señalamiento directo. Una lectura completa del texto lo confirma".

'Ni venganza ni perdón': ¿De qué trata?

El libro 'Ni venganza ni perdón' ha cobrado gran relevancia; en este, Scherer García relata desde dentro cómo ejerció el poder durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En la obra se aborda la fragilidad de las lealtades políticas y el costo de la cercanía con el presidente.

En colaboración con Jorge Fernández Menéndez, Scherer García hace una reconstrucción de la relación personal y política que tenía con AMLO, especialmente cuando se convirtió en una de las figuras clave del proyecto de la Cuarta Transformación.

Esta fotografía fue tomada el 13 de septiembre de 2021, durante mi toma de protesta como gobernador del estado de Sonora.



Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito… pic.twitter.com/HQ2idgC89L — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui