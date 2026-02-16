A más de 70 horas de su despido, Marx Arriaga continúa atrincherado en el edificio de la SEP

Ciudad de México.- Marx Arriaga Navarro, ahora exdirector general de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, sigue en el ojo mediático después de que cumpliera más de 70 horas atrincherado en el sexto piso del edificio de la dependencia federal, y el medio N+ confirmó que en efecto este lunes 16 de febrero continúa dentro de lo que fue su área de trabajo.

Es necesario destacar que, como te informamos hace unos días en TRIBUNA, el doctor en Filología Hispánica participó en una asamblea virtual e incluso ayer domingo 15 de febrero de 2026, a las 14:23 horas, realizó una transmisión en vivo en su perfil de Facebook que tituló "Segunda jornada de 24 horas de diálogo, atrincherados en las cloacas de la SEP", donde habló ampliamente de este asunto.

¿Cuáles son sus exigencias?

En primera instancia, pide que se le despida "conforme a la ley" y se comprometió a continuar con la defensa del modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana desde otros espacios. Dicho foro, titulado "sobre las acciones políticas para la defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos", contó con la asistencia de aproximadamente 170 personas y en esa charla dijo lo que retomó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la mañanera: "Se le ofrecieron otras opciones, una de ellas era la posibilidad de un consulado", destacó la mandataria.

El funcionario, originario de Texcoco, Estado de México, consideró que los ofrecimientos que recibió con el objetivo de retirarlo de su puesto eran una manera de llevar la educación hacia una política neoliberal. Asimismo, reiteró que no planea aferrarse a ese lugar y señaló que, mientras realizaban las transmisiones, en varias ocasiones intentaron quitarle la cuenta, según sus propias palabras, para "que se frenara la transmisión".

"Yo rechacé la embajada y rechacé el otro puesto porque no iba a traicionar el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana y a los miles de maestros que participaron en el diseño del plan de estudios y en la construcción de una nueva escuela y de los libros de texto, más ahora que sabía que había una intención de modificarla", afirmó, en una postura bastante similar a lo que expresó hoy por la mañana la titular del Poder Ejecutivo.

