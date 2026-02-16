Se mantiene Fase 1 de Contingencia Ambiental: ¿Habrá Doble Hoy No Circula este martes 17 de febrero en CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene activa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo con su más reciente boletín, emitido a las 15:00 horas, tiempo local de este lunes 16 de febrero de 2026. ¿Habrá Doble Hoy No Circula este martes 17 de febrero?

La medida se mantiene con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas aplicables en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). El objetivo es reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la emisión de contaminantes.

"A las 15:00 horas se registró una concentración horaria máxima de 149 ppb de ozono en la estación Ajusco Medio, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México estarán atentas a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informarán en un boletín que se emitirá el día de hoy lunes 16 de febrero a las 20:00 horas, o antes si las condiciones cambian", informó la CAMe. Ante esto, se espera que más tarde se revele si habrá Doble Hoy No Circula este martes 17 de febrero.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/jLEeZ9OMuH pic.twitter.com/0dGivjwK5R — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 16, 2026

Doble Hoy No Circula este lunes 16 de febrero

Con la activación de la Fase I, se aplica el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y zona conurbada. Este 16 de febrero, de 05:00 a 22:00 horas, deben suspender su circulación:

Los vehículos con holograma de verificación 2.

Autos particulares con holograma 1 cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

También se aplican restricciones al 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número NON. De igual forma, los vehículos de carga local o federal no podrán circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, salvo los que estén inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui